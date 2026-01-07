Najhoršia správa zložená z dvoch slov: Mám rakovinu!

BRATISLAVA - Toto si Dorota Nvotová nepredstavovala ani v najhoršom sne! V najbližších dňoch sa bude musieť popasovať s diagnózou, ktorá každému naháňa strach.
„Mám rakovinu. Znie to strašne. Neviem si na to vôbec zvyknúť. Už vyše mesiaca míňam na Kramároch tieto dve zrastené cedule. Národný onkologický ústav a Krížová cesta. Človek by sa aj zasmial, keby sa ho to netýkalo,“ znie status Doroty Nvotovej na Facebooku.
„Áno, asi to bude krížová cesta. Ešte stále som v šoku. Mám rakovinu prsníka, ležím v nemocnici a zajtra ma budú operovať. Idem podstúpiť mastektómiu – odstránenie celej prsnej žľazy.“ Našťastie je rakovina iba v počiatočnom štádiu, no napriek tomu je potrebné odstránenie celého prsníka, keďže tie bunky sú rozlezené kade-tade. „Ale to je to najmenej – keď to dala Angelina, dám to aj ja. Na tie silikóny (potom, raz) sa celkom teším,“ s nadsázkou sa snaží zľahčiť situáciu.
Vzápätí však pridáva slová plné obáv: „Áno, bojím sa. Strašne sa bojím. S trombózou, hypertenziou, nariedenou krvou, po embólii, jasné, že sa bojím – už len samotnej narkózy. Áno, prežila som už o mnoho smrteľnejšie choroby a tu som, som bojovníčka a všetky tie veci okolo… ale teraz si na nejaký čas dovolím byť slabá… aby som mohla byť zase potom silná,“ dodáva odvahu sebe samej.
Fanúšikom zároveň odkazuje, že sa musí pracovne trošku stíšiť. „Prosím, nepovažujte to za zbabelosť. Len musím do servisu a ten vyžaduje aj menšie zaťažovanie. Takže nie vždy vám odpíšem, nie vždy odpoviem na všetky otázky a možno si vypnem telefón aj na niekoľko dní a dovolím si ten luxus nevyčítať si to. Som len človek a mám strach. A rešpekt. Tak mi, prosím, držte zajtra palce. Sestričky aj doktori v NOU sú úplne skvelí, viem, že som v dobrých rukách.“
Dorota Nvotová nie je neznámym menom. Je dcérou herečky Anny Šiškovej a zosnulého hudobníka Jara Filipa. S jej sestrou Terezou sa tiež vydali umeleckým smerom. Zatiaľ čo Tereza režíruje, Dorota pričuchla k herectvu i spevu. Jej vášnou je aj cestovanie, počas ktorého zažila viacero zdravotných komplikácií.
Dorote sa proste ako keby lepila smola na päty a na hranici života a smrti už bola viackrát. V roku 2008 dostala v Nepále týfus, ktorý jej napadol pľúca a žlčník. Koncom jesene 2021 tiež bojovala o život - v Nepále dostala pľúcnu embóliu a museli ju ratovať záchranári. V Indii jej rozbíjali ľadvinové kamene a na Maledivách zakopla o kameň a zlomila si nohu.