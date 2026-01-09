Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

Jedno z NAJŠPINAVŠÍCH miest v lietadle: SEM si kabáty určite neodkladajte, tvrdí letuška! Varuje aj mikrobiológ

Ilustračné foto
LONDÝN - Mysleli ste si, že odložiť kabát do horného batožinového priestoru v lietadle je úplne bezpečné? Skúsené letušky a odborníci upozorňujú, že ide o jedno z najšpinavších miest na palube, ktoré môže ohroziť hygienu vášho oblečenia.

Keď nastupujeme do lietadla, prirodzene sa snažíme rýchlo sa usadiť a spríjemniť si let. Kabát dole, slúchadlá do uší, batožina uložená – všetko pripravené. Mnohí cestujúci však automaticky odložia kabát spolu s taškou do horného odkladacieho priestoru nad sedadlami, aby im nezavadzal. Podľa skúsených palubných sprievodkýň je to však veľká chyba, uvádza Daily Mail.

Kolieska kufrov sú špinavšie než záchodová doska

Letuška Loretta Hill z JetBlue Airways, ktorá má za sebou viac než desať rokov praxe, upozorňuje, že horné priehradky sú prekvapivo špinavé a rozhodne nie sú vhodné na odkladanie oblečenia, ktoré máte na sebe.

„Všetko, čo sa dostane na kolieskach kufrov, končí aj v odkladacích priestoroch, spolu s prípadne rozliatymi kozmetickými prípravkami,“ vysvetľuje ďalšia letuška, Emilia Ryan. Nedávne štúdie pritom odhalili, že kolieska kufrov sú až 58-krát špinavšie než záchodová doska.

Stafylokoky či kvasinky

Problémom je aj to, že horné priehradky sa nezaradzujú medzi bežné rutinné čistiace úkony personálu, takže sa nečistoty hromadia celé dni. Mikrobiológ Jason Tetro upozorňuje, že aj keď sa priestoru priamo nedotýkame, batožina, ktorú tam vložíme, so sebou prináša baktérie z rôznych povrchov, ako Pseudomonas aeruginosa, stafylokoky alebo kvasinky.

Okrem hygienického hľadiska je uloženie kabátov do horných priestorov aj nepraktické. Zaberá miesto určené pre príručnú batožinu a spomaľuje nástup cestujúcich. Letuška Mateusz Maszczynski priznala, že predstava uloženia kabáta do horného priestoru je pre ňu vyslovene nepríjemná: „Je to často špinavé a ja by som si tam kabát nikdy nedal.“ Odborníci odporúčajú nosiť kabát pri sebe – na kolenách, pod sedadlom, za chrbát alebo v príručnej taške. Takto zostane vaše oblečenie čisté a zároveň uľahčíte organizáciu priestoru v kabíne.

