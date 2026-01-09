Piatok9. január 2026, meniny má Alexej, Alex, Alexia, zajtra Daša

BRUTÁLNY útok! Tri psy dotrhali na smrť chlapca (†13) na bicykli: EMOTÍVNE spomienky matky a blízkych

Drew Nickerson zomrel po útoku psov Zobraziť galériu (3)
Drew Nickerson zomrel po útoku psov (Zdroj: Facebook/Dawn Nickerson, Getty Images)
WELSHTOWN - Obrovská tragédia. 13-ročný chlapec zomrel po brutálnom útoku troch psov. Smúti za ním rodina, priatelia aj spolužiaci. Kanadská polícia prípad vyšetruje.

Vo Welshtowne v kanadskej provincii Nové Škótsko otriasla obyvateľmi smrť 13‑ročného Drewa Nickersona. Chlapca počas jazdy na bicykli napadli tri veľké psy – dvaja Cane Corso a jeden Rottweiler. Napriek okamžitej pomoci a prevozu vrtuľníkom do nemocnice v Halifaxe svojim zraneniam podľahol. Všetky tri psy boli následne utratené, píše Daily Mail.

Kanadská polícia prípad vyšetruje. Analyzuje kamerové záznamy, vypočúva obyvateľov a preveruje okolnosti útoku. „Snažíme sa plne pochopiť, čo sa stalo a určiť všetky súvislosti,“ uviedol štábny seržant Mark Macpherson. Zatiaľ nie je jasné, či majitelia psov budú čeliť trestnému stíhaniu.

 
 

Dojemné odkazy rodiny a priateľov

Rodina, priatelia aj obyvatelia mesta si chlapca pripomínajú dojemnými odkazmi. Rodinná priateľka Trish Harris založila zbierku na podporu Drewovej mamy Dawn Nickerson. „Dúfam, že jej aspoň trochu uľahčím finančnú záťaž, aby sa mohla sústrediť na smútok a zotavenie v tomto nepredstaviteľnom období,“ napísala. Zbierka už prekročila hranicu 73‑tisíc dolárov.

Drewova mama zverejňuje na sociálnych sieťach emotívne spomienky na svojho syna. Medzi nimi je aj spoločná fotografia, na ktorej ju Drew bozkáva na líce, s popisom „navždy moje dieťa“. Ďalšou zverejnenou spomienkou je plechovka Dr Pepper s lístočkom, ktorý jej syn kedysi nechal: „Ahoj mami, ľúbim ťa, maj pekný deň.“

Drew Nickerson s matkou Dawn
Zobraziť galériu (3)
Drew Nickerson s matkou Dawn  (Zdroj: Facebook/Dawn Nickerson)

Dawn Nickerson často zdieľala fotografie svojho syna aj pred tragédiou. V septembri pridala zábery z obdobia, keď bol ešte bábätkom, vedľa aktuálnej fotografie usmiateho tínedžera na bicykli. „Každý deň počúvam, aký si slušný a ohľaduplný. Som na teba nesmierne hrdá,“ napísala vtedy. Podľa rodinnej priateľky bol Drew obľúbený v škole a miloval pobyt vonku. „Zdieľal s mamou vášeň pre kone, mal rád preteky nákladných áut, štvorkolky a všetko, čo sa týkalo prírody,“ uviedla Harris.

Drew Nickerson
Zobraziť galériu (3)
Drew Nickerson  (Zdroj: Facebook/Dawn Nickerson)

Miestna samospráva vyjadrila rodine úprimnú sústrasť a pripomenula, že pre obyvateľov sú dostupné podporné a poradenské služby. Podobné stanovisko vydalo aj regionálne školské centrum, ktoré oznámilo, že pre Drewových spolužiakov a ďalších študentov budú v nasledujúcich dňoch k dispozícii odborníci na duševné zdravie. „Strata takéhoto rozsahu zasiahne celú komunitu. Budeme pokračovať v podpore žiakov aj rodín, aby sme toto ťažké obdobie zvládli spoločne,“ uviedlo vedenie škôl.

