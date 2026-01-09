Polícia obvinila 65-ročného muža: FOTO Doma mal nelegálne zbrane a strelivo

TREBIŠOV - Polícia v Trebišove obvinila 65-ročného muža z prečinu a zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami. Pri domovej prehliadke v okrese Trebišov koncom roka 2025 odhalili arzenál nelegálne držaných zbraní, ich komponentov a streliva. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová, muž nemal platný zbrojný preukaz ani oprávnenie na držbu zbraní.
Polícia počas prehliadky zaistila viaceré strelné zbrane kategórie A a B, zakázané doplnky zbraní a stovky kusov rôzneho streliva. Medzi zaistenými predmetmi sa nachádzali aj krátke palné zbrane upravené na ostrú streľbu, podomácky vyrobené zbrane bez identifikačných údajov, tlmiče hluku výstrelu, nelegálne upravené moderátory zvuku a kombinované či neodborne zložené zbrane z viacerých častí rôznych zbraní.
Medzi zbraňami kategórie B policajti objavili najmä samonabíjacie pištole, signálne zbrane, hlavne, závery a ďalšie hlavné časti strelných zbraní. „Tieto zbrane a ich časti podliehajú povoľovaciemu režimu a ich držba bez príslušného oprávnenia je v rozpore s platnou legislatívou,“ uviedla hovorkyňa. Zaistené bolo aj množstvo streliva - od pištoľových nábojov rôznych kalibrov, cez puškové a brokové náboje, až po signálne, svetlicové a cvičné náboje. Polícia zabezpečila aj samostatné komponenty streliva, ako strelný prach a zápalky.
„Rozsah a množstvo zaisteného arzenálu si vyžiadali dôkladnú dokumentáciu a zapojenie odborníkov. V priebehu vyšetrovania bolo zistené, že 65-ročný muž mal v minulosti zbrojný preukaz, ktorý si však sám zrušil, takže v čase spáchania skutku nebol držiteľom zbrojného preukazu ani zbrane,“ doplnila hovorkyňa s tým, že v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.