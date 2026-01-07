Obrovské NEŠŤASTIE na západe Slovenska! V potopenom aute našli mŕtvu osobu, jej totožnosť zisťujú

GALANTA - Policajti vyšetrujú okolnosti tragickej nehody, pri ktorej sa auto dostalo do vodného kanála v galantskom okrese. Vo vozidle našli osobu bez známok života, jej totožnosť sa zatiaľ zisťuje.
Policajti v stredu predpoludním zisťujú okolnosti tragickej udalosti, ktorá sa stala na ceste medzi obcami Kráľov Brod a Dolný Chotár. "Polícia prijala oznámenie o vozidle, ktoré sa malo nachádzať prevrátené vo vode. Po príchode na miesto zistili, že sa vo vozidle nachádza osoba bez známok života," informovala trnavská krajská polícia s tým, že presné príčiny dopravnej nehody a okolnosti, za ktorých sa auto dostalo do vodného kanála, sú predmetom ďalšieho policajného vyšetrovania.
Policajti zároveň zisťujú totožnosť osoby, ktorá sa vo vozidle nachádzala. Polícia vyzýva vodičov, aby jazdili opatrene a prispôsobili rýchlosť jazdy stavu cesty a poveternostným podmienkam.