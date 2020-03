Autobusoví a vlakoví dopravcovia zaviedli opatrenia proti šíreniu ochorenia koronavírus

BRATISLAVA - Viacerí autobusoví a vlakoví dopravcovia zaviedli preventívne opatrenia so zámerom zamedziť šíreniu ochorenia koronavírus. Autobusový dopravca Slovak Lines, a. s., Bratislava zintenzívnil dôkladnú dezinfekciu autobusov v súvislosti so zdravotnými rizikami najmä na linkách na letiská vo Viedni a v Budapešti.

Ide o súčasť pravidelnej údržby autobusov popri ich upratovaní a čistení. "Cezhraničné autobusové linky Slovak Lines do Viedne, Budapešti či Hainburgu sú naďalej v prevádzke v bežnom režime. Ak prídu odporúčania a pokyny od hlavného hygienika SR alebo z ministerstva zdravotníctva, sme pripravení plne spolupracovať," uviedla v pondelok hovorkyňa spoločnosti Slovak Lines Eva Vozárová.

Spoločnosť zabezpečuje dezinfekciu autobusov čistiacimi prostriedkami s najnovším typom polymérovej vodou riediteľnej dezinfekcie, ktorá nie je dráždivá ani toxická a aplikuje sa za prítomnosti ľudí a zvierat. "Kombinuje dezinfekčnú funkciu s ochrannou, eliminuje mikroorganizmy a zároveň vytvára nehostinné prostredie pre ich budúci výskyt. Ničí baktérie, vírusy, plesne, kvasinky a zanecháva povrchy dlhodobo chránené proti mikroorganizmom," priblížila Vozárová.

Komplexnú dezinfekciu priestorov a vzduchotechniky autobusov začal dopravca už pred zimnou sezónou, čistenie autobusu trvá päť hodín. "Čo sa týka autobusovej stanice (v Bratislave - pozn. red.), všetky priestory sú čistené a dezinfikované čistiacimi prostriedkami so zvýšeným ničením choroboplodných zárodkov," upozornila Vozárová. Spoločnosť zároveň vyzýva cestujúcich, aby zvýšili preventívne hygienické opatrenia ako umývanie rúk či používanie jednorazových vreckoviek.

Autobusové spoločnosti v rámci skupiny Arriva na Slovensku prijali už minulý týždeň preventívne opatrenia na ďalšie zvýšenie bezpečnosti a komfortu cestujúcich a vodičov autobusov. Ich súčasťou je intenzívnejšie dezinfikovanie vozidiel verejnej dopravy. "Pre všetky prevádzky Arriva na Slovensku boli objednané špeciálne dezinfekčné prístroje, ktoré sú bežne používané na sanitáciu v nemocniciach. Minulý týždeň sme spustili počas riadnej prevádzky dezinfekciu každého vozidla," uviedla riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností Arriva na Slovensku Petra Helecz s tým, že dezinfekciu budú vykonávať až do odvolania.

Spolu s ochranou cestujúcich pripravil dopravca preventívne opatrenia aj pre svojich zamestnancov a zabezpečil nákup dezinfekčných prostriedkov. "Spoločnosti Arriva na Slovensku sú pripravené riadiť sa pokynmi orgánov verejného zdravotníctva SR," dodala Helecz.

Dopravca RegioJet, a. s., neočakáva dopad situácie s koronavírusom na svoje autobusové a vlakové linky s výnimkou dočasného prerušenia prevádzky spojov do Talianska. Všetky autobusové spoje z Česka do Talianska dočasne prerušil, prípadne ich skrátil do Švajčiarska. Spoločnosť začala už pred dvoma týždňami prijímať opatrenia na autobusových a vlakových spojoch jazdiacich v Českej republike, na Slovensku a do ďalších krajín. "Personál bol vybavený osobnými dezinfekčnými prostriedkami a na vybraných medzinárodných linkách z ČR tiež digitálnymi teplomermi a ochrannými rúškami pre prípad, že by bolo nevyhnutné ich použiť," priblížil pre agentúru SITA hovorca RegioJet Aleš Ondrůj.

Personál má tiež aktualizované informácie o postupoch v okamihoch, keď je napríklad potrebné privolať k cestujúcim v jednotlivých krajinách lekársku pomoc. "Aktuálne je do všetkých vlakových spojov RegioJet umiestňovaný dezinfekčný prostriedok a informácie pre cestujúcich tak, aby ich mohli využiť po umytí rúk na toaletách. Do vlakov a autobusov sú tiež inštalované informácie pre cestujúcich s cieľom prevencie proti koronavírusu a ochoreniu COVID-19," dodal Ondrůj.