Všetky lety medzi Slovenskom a Talianskom sú od pondelka zakázané

BRATISLAVA - Všetky lety zo Slovenska do Talianska a späť sú v rámci preventívnych opatrení proti ochoreniu koronavírus od polnoci 9. marca zakázané až do odvolania.

Nízkonákladová letecká spoločnosť Ryanair tak musela zrušiť od pondelka spoje na svojich pravidelných linkách medzi Bratislavou a talianskymi mestami Bologna a Miláno (Bergamo) a od utorka aj v prípade Alghera a Ríma -Ciampino. Bratislavské letisko v pondelok zároveň informovalo, že cestujúcim prilietajúcim do hlavného mesta SR merajú hygieničky v príletovej hale telesnú teplotu, na palubách vypĺňajú dotazníky.

"V súlade s nariadením Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky s cieľom zabrániť šíreniu nákazy novým koronavírusom COVID-19 sú lety zo všetkých talianskych letísk s miestom určenia na letiská SR zakázané. Nariadenie sa týka všetkých pravidelných príletov a odletov z Bratislavy do Ríma, Bologne, Milána a Alghera a spiatočne do odvolania," vyplýva z nariadenia pre letecké spoločnosti platného od polnoci 9. marca.

Dopravca Ryanair má cestujúcich informovať e-mailom či SMS správou o ďalšom postupe. Nariadenie sa zároveň týka všetkých príletov a odletov z Talianska, teda platí i pre obchodné a charterové lety. O zákaze letov rozhodol Ústredný krízový štáb SR na zasadnutí na ministerstve vnútra v piatok 6. marca.

"V roku 2020 očakávame menší počet vybavených cestujúcich na Letisku M. R. Štefánika v porovnaní s rokom 2019, a to vzhľadom na menší záujem o cestovanie v súvislosti s COVID-19, zrušené lety do Talianska a z neho," uviedla v pondelok hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. "Ale aj vzhľadom na plánované jedenásťdňové uzatvorenie letiska z dôvodu rekonštrukcie vzletovo-pristávacích dráh (od 21. apríla do 1. mája - poz. red.), počas ktorého nebudú prevádzkované žiadne lety z Bratislavy a do Bratislavy," dodala Ševčíková. Letisko v Bratislave vybavilo vlani 2,29 milióna cestujúcich, čo je druhý najvyšší počet v jeho histórii.

Bezpečnostná rada SR nariadila už 28. februára meranie teploty všetkým cestujúcim prilietajúcim na Slovensko na letiská v Bratislave, Poprade a Košiciach. Teplotu cestujúcim merajú hygieničky, okrem teplomerov majú aj termokamery. V prípade teploty nad 38 stupňov Celzia hovoria s cestujúcim o jeho cestovateľskej anamnéze a pri podozrení na COVID-19 zdravotníci prevezú cestujúceho priamo z letiska do izolácie v nemocnici.

Všetci cestujúci, ktorí priletia do Bratislavy, vypĺňajú na palubách lietadiel dotazníky s údajmi o lete, vrátane osobných informácií. Dotazníky slúžia orgánom na ochranu zdravia na spätné dohľadanie osôb, ak sa potvrdí, že na palube konkrétneho letu bola osoba s potvrdeným ochorením COVID-19. Útvar vedúceho hygienika rezortu dopravy zároveň vyzval cestujúcich, aby dotazníky dôsledne vypĺňali, pretože v prípade krízovej situácie môžu výrazne pomôcť pri zabezpečení ďalších preventívnych opatrení proti šíreniu vírusu.