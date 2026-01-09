Čím dlhší, tým lepší? Vedci prišli s prekvapivým zistením: IDEÁLNY čas na radovánky je OVEĽA KRATŠÍ, než ste si mysleli!

USA - Dĺžka pohlavného styku je témou, o ktorej sa hovorí často, no málokedy otvorene. Mnohí stále veria, že čím dlhšie sex trvá, tým je lepší. Vedci však prichádzajú s prekvapivým zistením, dlhší sex automaticky neznamená väčšiu spokojnosť.
Podľa štúdie zverejnenej v odbornom časopise Journal of Sexual Medicine existuje časový rámec, ktorý väčšina ľudí považuje za ideálny. Výskum, na ktorom sa podieľali sexuálni terapeuti, sa zameral na tzv. intravaginálny ejakulačný čas, teda samotnú dĺžku pohlavného styku. Zistenia ukázali, že priemerný sex trvá približne tri až trinásť minút, informuje portál Unilad.
Kedy je to až príliš dlhé?
Ak je styk kratší než dve minúty, väčšina respondentov ho vníma ako nedostatočný. Naopak, čas medzi tromi a siedmimi minútami označili odborníci za postačujúci pre väčšinu párov. Skutočne ideálna dĺžka, ktorú účastníci štúdie označili ako najpríjemnejšiu, sa pohybuje medzi siedmimi a trinástimi minútami.
Prekvapením je, že sex trvajúci desať až tridsať minút už odborníci považujú za príliš dlhý. Podľa nich môže viesť k fyzickej únave, strate vzrušenia či dokonca k diskomfortu, najmä u žien. Podobné závery priniesla aj staršia štúdia z roku 2005, ktorá zistila, že väčšina párov má pohlavný styk v priemere päť a pol minúty.
Muži siahajú po osvedčenej stratégii
Autori výskumu zároveň zdôrazňujú, že dĺžka styku nie je univerzálnym meradlom kvality sexuálneho života. Každý pár funguje inak a rýchlejšia ejakulácia u mužov nemusí znamenať koniec intímneho zážitku. Práve naopak – môže byť impulzom, aby sa pozornosť presunula na partnerkino uspokojenie inými formami intimity.
Pre tých, ktorí by chceli vydržať dlhšie, odborníci odporúčajú niekoľko jednoduchých a prirodzených techník. Pomôcť môže posilňovanie svalov panvového dna, zmena tempa či polohy, ale aj známa technika krátkeho stlačenia pod žaluďom tesne pred vyvrcholením. Niektorí muži siahajú aj po osvedčenej stratégii – masturbácii pred pohlavným stykom, ktorá znižuje citlivosť. Záver výskumu je jednoznačný: dobrý sex sa nemeria stopkami. Oveľa dôležitejšie než počet minút sú vzájomná pohoda, komunikácia a schopnosť vnímať potreby partnera.