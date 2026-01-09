Do supermarketu vtrhlo stádo oviec: Zákazníci neverili vlastným očiam, nebudete ani vy! Bizarné VIDEO

BURGSINN - V nemeckej obci Burgsinn zažili v pondelok scénu ako z komédie. Do miestneho diskontu Penny si to naraz namierilo približne 50 oviec, ktoré sa prešli cez automatické dvere a dvadsať minút blúdili medzi regálmi. Zvieratá zanechali po sebe neporiadok, rozbité fľaše a množstvo otázok – najmä tú, čo ich do predajne vlastne prilákalo.
Nezvyčajná situácia sa odohrala v nemeckej obci Burgsinn v Dolnom Fransku. Do miestnej predajne diskontu Penny si to v pondelok namierilo približne 50 oviec, ktoré sa bez váhania prešli cez vchod a dvadsať minút sa potulovali medzi regálmi. Zamestnanci aj zákazníci zostali v šoku. Píše o tom portál Bayerischer Rundfunk.
Podľa hovorcu spoločnosti sa ovce pohybovali najmä v priestore pokladní a medzi regálmi. Do predajne sa dostali po tom, čo sa oddelili od svojej stáda. Celý „ovčí výlet“ zachytáva aj video, ktoré sa šíri na sociálnych sieťach.
Putovný pastier Dieter Michler pre denník Main-Post uviedol, že sa so stádom presúval popri priemyselnej zóne a rieke Sinn, keď sa časť oviec zastavila pri ceste, aby sa napásla. Práve vtedy stratili kontakt so zvyškom skupiny a zatúlali sa na parkovisko pri supermarkete.
Odtiaľ zrejme nasledovali jedného zo zákazníkov priamo do predajne. Pastier predpokladá, že zvieratá mohli v jeho taške cítiť krmivo alebo soľ, čo ich motivovalo vstúpiť dnu. Výsledkom ich neplánovanej návštevy boli desiatky "bobkov" po celej predajni a niekoľko rozbitých fliaš. Po incidente musela predajňa prejsť dôkladným čistením. Reťazec Penny zároveň oznámil, že voči pastierovi nebude uplatňovať žiadne nároky či pokuty.