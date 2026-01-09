Štastný nový rok? Ani náhodou! PRIESKUM Slováci sú pesimisti: Neveríme, že bude dobre vo financiách ani politike

BRATISLAVA - Rok 2026 bude rovnako zlý či dokonca horší ako rok 2025. Je o tom presvedčená takmer polovica Slovákov. Pesimisti sme najmä v oblasti v oblasti politickej situácie a atmosféry v spoločnosti.
Takmer polovica obyvateľstva Slovenska si myslí, že rok 2026 bude horší ako jeho predchodca. Spolu s ďalšou štvrtinou, ktorá očakáva, že nový rok bude rovnako zlý ako 2025, tvoria 60 percent populácie vstupujúcej do nového roku s negatívnymi vyhliadkami. Vyplynulo to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia.
Dáta tiež odhalili, že najviac optimistickí sú mladí ľudia z Generácie Z, teda ľudia vo veku od 18 do 28 rokov. Dve tretiny z nich veria, že 2026 bude rovnako dobrý alebo lepší ako predošlý rok. Je to jediná skupina v populácii, pri ktorej podiel optimistov prevyšuje podiel ľudí s pesimistickými vyhliadkami.
S podobnými očakávaniami sme vstupovali aj do roku 2025. Situácia však nebola vždy rovnaká. Optimizmus medzi Slovákmi výraznejšie klesol po roku 2024. Do tohto roku vstupovala s negatívnymi očakávaniami len tretina populácie. „Optimizmus medzi Slovákmi klesol po roku vládnutia súčasnej vlády. Výsledky len odzrkadľujú napätú situáciu, ktorú za posledné dva roky v spoločnosti vnímame,“ dopĺňa výsledky spoluautorka prieskumu Denisa Lakatošová z NMS.
Najmenej negatívny scenár vývoja ľudia očakávajú v rámci svojich vzťahov s rodinou a priateľmi, či v otázke týkajúcej sa ich zdravotného stavu. Inak to už je, keď príde reč na peniaze. V otázke ekonomickej situácie podiel ľudí očakávajúcich negatívne zmeny vo finančnej situácii prevyšuje podiel tých, ktorí očakávajú, že sa im v oblasti financií situácia polepší. Optimistickejší sú mladí Slováci a Slovenky, s pribúdajúcim vekom optimizmus klesá.
Najviac nás optimizmus opúšťa v očakávaniach o vývoji politickej situácie a atmosféry v spoločnosti. Negatívne zmeny v týchto oblastiach očakáva polovica populácie, výrazne častejšie podporovatelia strán súčasnej opozície.
Česi sú väčší optimisti
Na rozdiel od Slovákov sú naši českí susedia o niečo väčší optimisti. V porovnaní so Slovákmi až dvojnásobne viac obyvateľov Česka očakáva, že rok 2026 bude minimálne rovnako dobrý, dokonca lepší ako 2025. Podiel optimistov z roka na rok stúpol o viac ako 40 percent.
Aj v Česku sú očakávania naviazané na politickú situáciu. „Za veľkým optimizmom stojí bezpochyby novo nastupujúca vláda na čele s Andrejom Babišom. Sú to práve podporovatelia hnutia ANO, ktorí najviac v porovnaní s inými voličmi očakávajú, že rok 2026 ten uplynulý v pozitívach predbehne. Voliči terajšej opozície ale nestrácajú hlavu a väčšina z nich verí, že k zásadným negatívam nedôjde a nový rok bude tak dobrý, ako ten predošlý,“ komentuje výsledky Lucie Režná z českého NMS.
Prieskum sa konal na Slovensku 28. 11. – 02. 12. 2025 na vzorke 1 006 respondentov. V Česku to bolo od 28.11. – 5.12. 2025 na vzorke 1 006 ľudí.