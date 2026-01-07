Zdrvujúca facka politikom: Budúci premiér podľa PRIESKUMU, šok u voličov opozície, niektorí by dali šancu Ficovi!

BRATISLAVA - O tom, kto bude a kto nebude predsedom vlády a súčasťou exekutívy v tejto krajine rozhodujú občania. Rovnako tak sú aj dopytovaní v rôznych prieskumoch verejnej mienky. Tentokrát bola téma oveľa priamočiarejšia a dotazovaní boli na meno budúceho premiéra. Nelichotivé výsledky pre opozíciu ale aj pre zvyšok spektra prinieslo číslo na opačnej strane rebríčka. Až tretina to totiž nevedela alebo nechcela zodpovedať.
Prieskum spracovala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. Urobila tak na vzorke 1 050 respondentov od 1. do 9. decembra 2025.
Najčastejšie ľudia odpovedali, že budúcim premiérom by mal byť ten aktuálny - Robert Fico zo Smeru-SSD, a to v 15-percentnej miere. Nasleduje Michal Šimečka z Progresívneho Slovenska s 9 percentami. Tretím by bol Igor Matovič z hnutia Slovensko v 7-percentnom vnímaní.
Pod piatimi percentami sa už nachádzajú mená ako Ľudovít Ódor, Milan Majerský či Peter Pellegrini, no v tomto prípade majú oveľa väčšiu váhu iné odpovede.
Až 12 percent by si totiž vybralo iného a nemenovaného kandidáta z ponuky, no až neuveriteľných 37 percent by si vybrať premiéra nevedelo, čo určite nie je pre politikov dobrá vizitka.
U koaličných voličov vedie naďalej Fico
Voliči Smeru-SSD, Hlasu-SD a SNS by za budúceho premiéra chceli Fica, a to v 52 percentách opýtaných. V prípade samostatných voličov Smeru by to bolo až 75 percent opýtaných. Pri Hlase voliči váhajú a Fica by chceli na 20 percent, Petra Pellegriniho na 16 a Matúša Šutaja Eštoka na 15 percent. U voličov SNS Fico víťazí s 45 percentami.
Opozícia by si vybrala poväčšine Šimečku
V prípade opozičných voličov je to tiež jasné. Voliči PS, KDH, SaS a Hnutia Slovensko by za budúceho predsedu vlády chceli Michala Šimečku, a to v 27 percentách opýtaných, pričom ho nasleduje Igor Matovič s 15 percentami a Ľudovít Ódor s Milanom Majerským so 7 percentami.
V prípade voličov PS Šimečka vedie s 54 percentami pred 11-percentným Ľudovítom Ódorom.
Malý zlomok voličov KDH by si vedel predstaviť ako premiéra Fica
Mierne prekvapenie je však voličstvo KDH, ktoré by síce 39 percentami podporilo predsedu Majerského, no za ním by bol Robert Fico s 3 percentami. To sa už žiadnej opozičnej strany nedeje.
V prípade hnutia Republika by to bolo 30 percent pre Milana Uhríka, 16 percent pre Roberta Fica a 14 percent pre Milana Mazureka ako budúceho premiéra.
Maďari na svojho predsedu zabudli a prešli by k Šimečkovi, pohorel aj Naď u Demokratov
Pomerne prekvapivú bodku dáva prieskumu aj voličská základňa Maďarskej Aliancie, ktorá by na poste premiéra videla zo 16 percent Michala Šimečku, no zo 47 percent by si nevedela vybrať.
Takisto je tu prekvapenie u voličov Demokratov, ktorí by si nevybrali predsedu Jaroslava Naďa, ale 20 percentami skôr Ivana Korčoka. Naď skončil druhý s 13-timi percentami.