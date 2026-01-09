Katastrofálny začiatok roka: Veľkí hráči sa rozhodli, už niet CESTY SPÄŤ a o prácu prídu desaťtisíce ľudí!

BERLÍN - Príchod nového roka rozhodne nebude v príjemnom duchu. Teda, pre niektorých zamestnancov vplyvných korporátov v Európe. Tie sa totiž na prahu nového roka rozhodli oznámiť veľmi nepríjemné a masívne prepúšťanie. Ich snaha šetriť na prevádzke a ekonomicky udržať populárne spoločnosti sa podpíše na strate desaťtisícov pracovných miest.
O nástupe prepušťania informoval nemecký Berliner Zeitung. Spomaľovanie svetovej ekonomiky začína mať citeľné dôsledky aj pre najväčšie nadnárodné korporácie. Tie v snahe šetriť náklady pristupujú k rozsiahlym reorganizáciám a prepúšťaniu. V najbližších rokoch môžu o prácu prísť desaťtisíce ľudí naprieč rôznymi odvetviami – od potravinárstva, cez letectvo až po technologický sektor.
Kto bude prepúšťať najviac?
Najvýraznejšie škrty plánuje švajčiarsky potravinársky gigant Nestlé. Spoločnosť chce do roku 2027 zrušiť viac ako 16-tisíc pracovných miest. Z toho približne 12-tisíc pozícií v administratíve a ďalšie 4-tisíce vo výrobe a logistike.
Nestlé momentálne zamestnáva asi 277-tisíc ľudí a vďaka týmto krokom očakáva úsporu približne jednej miliardy švajčiarskych frankov ročne. "Svet sa mení a my sa musíme rýchlejšie prispôsobiť, aj keď to znamená ťažké rozhodnutia," uviedol nový generálny riaditeľ spoločnosti Philipp Navratil.
Prepúšťanie sa nevyhne ani americkej Coca-Cole. Firma oznámila, že v centrále v Atlante zruší približne 75 pracovných miest, čo predstavuje asi 2,5 percenta tamojšej pracovnej sily. Ide o súčasť širšej reorganizácie, ktorá má zjednodušiť firemnú štruktúru a znížiť prevádzkové náklady.
Škrtať bude aj letecká spoločnosť a výrobca MAN
Úsporné opatrenia zavádzajú aj firmy mimo potravinárstva. Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa plánuje v nasledujúcich rokoch zrušiť približne pätinu z 15-tisíc administratívnych pozícií. Výrobca nákladných vozidiel MAN, patriaci do koncernu Volkswagen, zas do desiatich rokov zruší v Nemecku 2 300 pracovných miest. Celý nemecký automobilový priemysel čelí problémom a počet zamestnancov v sektore klesol na najnižšiu úroveň od roku 2011.
Ušetrené prostriedky poputujú k AI
Masívne prepúšťanie pokračuje aj v technologickom sektore. Len v USA prišlo vlani o prácu 141-tisíc ľudí, medziročne o 17 percent viac. Ušetrené peniaze technologické giganty presúvajú najmä do rozvoja umelej inteligencie, do ktorej firmy ako Meta, Microsoft či Google investovali v roku 2025 stovky miliárd dolárov.