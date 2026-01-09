Strany D66, CDA a VVD sa dohodli na vytvorení menšinovej vlády v Holandsku

AMSTERDAM - Holandská sociálnoliberálna strana Demokrati 66 (D66), Kresťanskodemokratická výzva (CDA) a Ľudová strana za slobodu a demokraciu (VVD) sa po mesiaci rokovaní dohodli na vytvorení menšinovej vlády. Toto rozhodnutie oznámili predstavitelia týchto strán v piatok na tlačovej konferencii. Informuje o tom agentúra DPA a portál DutchNews.
„Nový kabinet bude musieť tvrdo pracovať. Ale veríme, že to dokážeme,“ povedal predseda D66 Rob Jetten, ktorý by sa podľa očakávaní mal stať premiérom. Trojica strán podľa neho v najbližších dňoch pozve lídrov ostatných parlamentných strán na rokovania s cieľom dosiahnuť zhody v otázkach, ktoré chce koalícia presadiť v parlamente. Predseda CDA Henri Bontenbal označil rozhodnutie o vytvorení menšinovej vlády za novú politickú realitu. „Bolo by skvelé, keby sme mohli prejsť aj na novú politickú kultúru,“ povedal s odkazom na nepriateľské vzťahy medzi niektorými politickými stranami.
Koaličná dohoda bude podpísaná do konca januára. Tri strany novej koalície majú v 150-člennej dolnej komore parlamentu 66 kresiel - na to, aby mali väčšinu, im chýba desať mandátov. V hornej komore ich od väčšiny delí 16 kresiel. Na presadzovanie návrhov tak bude menšinová vláda potrebovať podporu opozičných strán. Menšinové vlády sú v Holandsku podľa portálu Politico nezvyčajné a častejšie im hrozí pád. Pozorovatelia preto pripúšťajú, že na budúci rok by sa v Holandsku mohli konať predčasné voľby, informuje DPA.
VVD chcela pravicovú koalíciu, ktorá by zahŕňala aj stranu Správna odpoveď 2021, známu ako Konzervatívni liberáli (JA21). Jettenova strana D66 bola proti takémuto zloženiu koalície a snažila sa o spoluprácu s ľavicovým blokom Zelenej ľavice (Groen Links) a Strany práce (PvdA -20 poslancov) - s čím však nesúhlasila VVD. Strana D66 zvíťazila vo voľbách 29. októbra 2025 s tesným náskokom 30.000 hlasov pred krajne pravicovou protiimigračnou Stranou za slobodu (PVV) pod vedením Geerta Wildersa. Relevantné strany však ešte pred voľbami spoluprácu s PVV odmietli. Na treťom mieste bola v parlamentných voľbách VVD, nasledoval blok Zelenej ľavice a Strany práce a piatou bola CDA.