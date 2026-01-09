Šokujúci ZVRAT v prípade obvineného Karlosa Vémolu: Trestu sa pravdepodobne VYHNE!

PRAHA - MMA zápasník Karlos Vémola (40) aktuálne čaká vo väzobnej nemocnici na pokračovanie drogovej kauzy, v ktorej mu v prípade uznania viny hrozí až 18 rokov väzenia. No na krku má ešte iné vážne obvinenie. V prípade však nastal zvrat a trestu sa pravdepodobne vyhne!
Karlos Vémola čelí OBROVSKEJ kritike: Odborníčka REAGUJE... Nechutné, čo vraj urobil šelmám!
Uplynuli už dva roky, čo bola MMA zápasníkovi z chovu odobratá tigrica Antonie Ramba, ktorej držanie bolo trestným činom. Kvôli exotickému domácemu miláčikovi mal bojovník na krku trestné stíhanie, no k súdu nakoniec nedošlo, po zaplatení 200 tisíc českých korún sa rozsudku vyhol.
V tom čase sa ukázalo, že spomínaná tigrica mala vytrhané predné pazúre. Vémola sa však bránil, že dôvodom bolo, že zviera malo zápal. No vzniklo podozrenie, že pazúrov boli zbavené aj ďalšie tri levy. Upozornila na to česká odborníčka na mačkovité šelmy Pavla Říhová.
„Z ďalších fotiek je zrejmé, že pazúry nemajú ani levy v chove tohto pána. Chirurgicky sa pazúry odstraňujú aj s lôžkom, rany sa zle hoja a často sa objavujú komplikácie. A samozrejme, že to veľmi bolí (keby vám odoperovali konce prstov, asi by ste tiež neskákali nadšením, že),“ vyjadrila sa vtedy.
Bývalá šéfka CITES (Dohovoru o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíkoch a rastlín) na Inšpekcii životného prostredia zhodnotila, že z jeho zvierat sú mrzáci. „A prečo? Pretože jeden magor má prachy a chce sa pýšiť. To nie je o láske k zvieratám! Je to o arogancii, hlúposti a nafúkanom egu. Dúfam, že mu dubú zabavené aj tie levy a že Vémola dostane doživotný zákaz chovu zvierat kvôli ich týraniu,“ dodala.
Česká štátna veterinárna správa sa prípadom zaoberala a Vémolu preverovala, no výsledky nezverejnila. Vec však napokon prevzala polícia. A hoci to mohlo naznačiť, že sa v chove skutočne nejaký problém vyskytol, ako informuje eXtra.cz, všetko napokon išlo do stratena. Polícia napokon pre spomínaný portál potvrdila, že Karlos sa trestu za tento čin vyhne.
„Môžem potvrdiť, že pri kontrolách u uvedeného chovateľa zistila Krajská veterinárna správa pre Stredočeský kraj odstránenie pazúrov u všetkých veľkých mačkovitých šeliem. Podala v tejto veci trestné oznámenie. Podľa našich informácií však orgány činné v trestnom konaní po preskúmaní nevyhodnotili prípad ako trestný čin. V súčasnej dobe sa tak zisteniami ako možným priestupkom zaoberá miestnne príslušná obec s rozšírenou pôsobnosťou (Černošice) s ktorou KVS spolupracuje,“ uviedol zástupca tlačového hovorcu českej Štátnej veterinárnej správy Petr Majer.
