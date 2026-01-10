Poliak neveril, že je na Ukrajine vojna: Chcel sa sám presvedčiť! V ruskom väzení ho umučili na smrť

VARŠAVA - Pochybnosti o tom, či na Ukrajine skutočne prebieha vojna, ho priviedli k osudovému rozhodnutiu. Poľský občan Krzysztof Galos sa v roku 2023 vybral na východ osobne presvedčiť o realite konfliktu. Jeho cesta sa však skončila v ruskom väzení.
Cesta na Ukrajinu a náhle zmiznutie
Poliak Krzysztof Galos z Krakova sa v apríli 2023 rozhodol vycestovať na Ukrajinu, pretože spochybňoval informácie o prebiehajúcej vojne. Po prekročení poľsko-ukrajinskej hranice smeroval do Záporožskej oblasti.
Podľa dostupných údajov ho bezpečnostné kamery naposledy zaznamenali v blízkosti vodnej elektrárne v Záporoží. Od tohto momentu sa po ňom stratila akákoľvek stopa.
Výpovede z ruského zajatia
Denník Gazeta Wyborcza zrekonštruoval jeho osud na základe svedectiev ľudí, ktorí sa vrátili z ruského zajatia, výpovedí rodinných príslušníkov a informácií ruskej ľudskoprávnej organizácie Memorial, ktorá je v Rusku oficiálne zakázaná.
Podľa zdrojov Memorialu bol Galos zadržaný v ruskej kontrolnej zóne a následne prevezený do vyšetrovacej väznice v meste Taganrog. V tom čase tam boli držaní aj ukrajinskí vojnoví zajatci.
Svedkovia z prostredia väznice uviedli, že poľský občan menom Krzysztof bol v Taganrogu opakovane mučený. Následkom zlého zaobchádzania mal v júni 2023 zomrieť.
Rodina žiada objasnenie okolností smrti
Rodina po jeho zmiznutí opakovane kontaktovala poľské aj ruské úrady so žiadosťou o pomoc. Dlhé mesiace však nedostávala žiadne konkrétne odpovede. „Chceme konečne vedieť, za akých okolností zomrel, a žiadame o vydanie jeho tela,“ povedal jeho syn Pawel Galos.
Poľská diplomacia čaká na reakciu Moskvy
Poľské ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že sa prípadom zaoberá. Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Moskve zaslalo ruskej strane diplomatickú nótu so žiadosťou o informácie o možnom zadržaní a úmrtí Krzysztofa Galosa. „Poľská strana v súčasnosti čaká na odpoveď Ruskej federácie,“ uviedla poľská diplomacia.
Prípad Krzysztofa Galosa znovu otvára otázky o osude civilistov, ktorí sa dostali do ruských väzníc, a o možnostiach medzinárodného preverenia podobných úmrtí.