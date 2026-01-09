Dorota Nvotová sa ozvala po mastektómii: Prvé slová!

BRATISLAVA - Speváčka a herečka Dorota Nvotová prechádza náročným životným obdobím. Len nedávno verejne priznala, že bojuje s rakovinou prsníka, a podstúpila už aj mastektómiu. Aktuálne sa ozvala z nemocnice!
Dorota Nvotová pred pár dňami šokovalo verejnosť krutou správou. Priznala, že zápasí s rakovinou prsníka. Ako vtedy informovala, mala naplánovanú mastektómiu. A ako je už teraz jasné, zákrok prebehol bez komplikácii. „Som nažive a všetko prebehlo bez komplikácií. Som ubolená a slabá, ale to už k operáciám patrí. (Keby som bola vnadami obdarenejšia, mohla by som povedať, že som týmto schudla aspoň kilo, ale sotva by v mojom prípade tento chabý výkyv váha zaznamenala.)" zavtipkovala priamo z lôžka.
„Už 24 hodín odkedy skončila operácia v prababkinom pyžamku striedavo pospávam a premýšľam. Mám krásny výhľad na celé mesto. Vidím, že sneží. Asi sa tešíte a sánkujete s deťmi. Aj ja sa teším – že som nažive – a snažím sa byť len tu a teraz," pokračovala. Poďakovala za veľkú podporu svojim fanúšikom a taktiež zdravotnému personálu. „Zachránili mi život," podotkla. Na záver svojho príspevku nechala slová na zamyslenie.
BOJOVNÍČKA Nvotová: Pred rakovinou porazila iné VÁŽNE DIAGNÓZY... O život jej išlo viackrát!
„Aj mi napadlo… prečo ja? A prečo, do kelu, nie? Prečo nie ja? Denne vybuchujú deti po celom svete vo vojnách, kvária ich horšie choroby alebo uhoria na východnom Slovensku v osadách. Maličké okaté detičky, čo nikomu neublížili. Tak prečo nie aj ja? Prečo práve ja by som mala byť iba zdravá, šťastná a úspešná? Veď to vôbec nie je samozrejmosť. Zdravie ani šťastie nie sú samozrejmosťou. Sú len na chvíľu a za odmenu. A potom sa ide ďalej, s krížom v lese plnom príkorí. A aj taká krížová cesta môže byť sranda. Je to napokon stále ešte cesta," dodala na záver. Dorote prajeme skoré zotavenie a veľa zdravia.
Tieto celebrity dodajú Nvotovej silu: Známi Slováci, ktorí si tiež vypočuli krutú diagnózu!