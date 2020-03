Musíme sa správať zodpovedne! Je to jediný kľúč na zvládnutie koronavírusu, uviedol Pellegrini

BRATISLAVA - Jediný kľúč na zvládnutie situácie týkajúcej sa koronavírusu je správať sa zodpovedne. Predseda vlády SR Peter Pellegrini to uviedol v pondelok po stretnutí s predstaviteľmi priemyslu k aktuálnej ekonomickej situácii aj v súvislosti s koronavírusom. Premiér upozornil, že domáca karanténa neznamená, že máme chodiť na turistiku či do kín.

Zároveň apeloval na rodičov, aby dohliadli na svoje deti, ktoré zostanú doma, aby netrávili čas v spoločnosti ďalších 20 detí. "Ak sme rozhodli o zatvorení škôl, to neznamená, že rodičia deti pustia do nákupných centier a do kín. Zatvárame ich pre to, aby deti zostali doma. Aby sme zamedzili stretávaniu a šíreniu nákazy," uviedol premiér.

Ako Pellegrini konštatoval, štát robí všetko pre to, aby zmiernil a spomalil šírenie nového koronavírusu. Má sa preto prijať ďalší sumár opatrení. V prvom rade sa podľa premiéra musíme starať o životy občanov. "Až rozum zastane, keď u mnohých občanov SR vyvolalo nevôľu, že sme im posielali sms, aby sme ich upozornili, že si majú dávať pozor," dodal.

Premiér zároveň vyzval ľudí, aby na infolinky zriadené v súvislosti s koronavírusom volali len tí, ktorí reálne potrebujú pomoc. Upozornil tiež, že štát nemá medicínske ani laboratórne kapacity na to, aby robil testy preventívne. Nie je preto možné robiť ich ľuďom, ktorí nemajú príznaky a pozitívnu cestovateľskú anamnézu.

Pellegirni tiež vyzval všetkých občanov, aby strpeli zníženú kvalitu niektorých služieb. "Mnohé firmy znižujú kontakt medzi zamestnancami a klientmi. Možno na pošte nebude fungovať každá prepážka, v regáloch nebude hneď dokladaný tovar. Tolerujme mieru zníženia nášho komfortu," uzavrel.