Herci vraj chceli vyraziť Jamricha aj Javorkovú a... TENTO vysypal Ťapákovej pred dvere SMETI!

BRATISLAVA - Na prelome starého a nového roka je témou číslo 1 situácia v Slovenskom národnom divadle. Skončilo 5 uznávaných hercov, vrátane Táni Pauhofovej (42) a Romana Poláčika (37). Situáciu aktívne komentuje politológ Eduard Chmelár (54). A ten prezradil, že nespokojní herci chceli vyraziť legendy Dušana Jamricha (79), či Anku Javorkovú (73)... A jeden z "vyhodených" vraj vysypal smeti pred dvere riaditeľky Zuzany Ťapákovej (64)!
Medzi sviatkami verejnosť obletela informácia, že Slovenské národné divadlo plánuje prepúšťať. A krátko pred koncom roka sa prevalilo aj konkrétnych 5 mien, ktoré končia. Výpoveď dostali Roman Poláčik, Daniel Žulčák, Martin Šalacha, Anna Magdaléna Hroboňová a dobrovoľne odchádza aj Táňa Pauhofová, ktorá je momentálne na rodičovskej dovolenke.
Prepúšťanie v divadle vyvolalo medzi Slovákmi zmiešané reakcie - jedni ho ostro kritizujú a druhí obhajujú. K druhej skupine ľudí patrí politológ Eduard Chmelár, ktorý situáciu v SND aktívne komentuje na sociálnej sieti Facebook. A servítky pred ústa si rozhodne nedáva. Hrercom opäť poriadne naložil... A vytiahol aj poriadne špinavosti.
Vytkol im napríklad, že si v máji 2022 nezastali desiatky operných spevákov, ktorí dostali výpoveď, dokonca to vtedy obhajovali potrebou personálnej a finančnej stability divadla. „Na to, aby SND mohlo naďalej napĺňať službu verejnosti, ktorá mu ako erbovej kultúrnej inštitúcii prináleží, je predovšetkým potrebná jeho personálna a finančná stabilita,“ pripomenul Chmelár vtedajšie slová Jozefa Vajdu.
„Takže nielenže sa nepostavili na obranu svojich kolegov v navlas rovnakej situácii, ale navyše tieto oveľa drastickejšie personálne škrty podporili. Neviem, či tí, ktorí sa pasujú do úlohy samozvaných nositeľov svedomia národa, majú aspoň kúsok hanby v tele, keď dokážu obhajovať takýto dvojaký kilometer,“ pokračoval Chmelár.
Odhalil tiež mená, ktorá herci navrhovali na prepustenie namiesto spomínanej pätice. „Riaditeľka Činohry SND Miriam Kičiňová navrhovala pôvodne prepustiť ťažko chorého Dušana Jamricha. Hryziem si do pery od hnevu nad toľkou neúctou, akoby nedokázali počkať, kým odíde sám. Prehovárala dokonca aj vynikajúcu Annu Javorkovú, či nechce uvoľniť miesto mladým,“ uvádza politológ.
Pripomenul aj istú situáciu z minulosti, ktorá sa mala stať v nitrianskom Divadle Andreja Bagara. Vyhodený herec Roman Poláčik mal dostať výpoveď aj odtiaľ, a to pre incident pod vplyvom alkoholu. A škandál mal teraz vyrobiť aj v SND. „Generálnej riaditeľke SND Zuzane Ťapákovej nepochybne uľahčil rozhodovanie aj tým, že v afekte vysypal pred jej dvere smeti (na čo existuje aj kamerový záznam). Herci jeho konanie obhajujú tým, že "on je taký emotívny",“ šokuje Chmelár. Celé vyjadrenie si prečítate nižšie.