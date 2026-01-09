TIETO bizarné predmety uviazli v konečníku! Zubná kefka, vajce aj 61 centimetrový VIBRÁTOR: Celý zoznam šokuje

USA - Americká komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov zverejnila anonymné údaje z pohotovostí, ktoré dokumentujú, s akými bizarnými predmetmi uviaznutými v konečníku prichádzajú pacienti do nemocníc. Lekári upozorňujú, že hoci ide o zriedkavé prípady, ich počet je stále zarážajúci.
Či už ide o čistú zvedavosť, pomýlené rady od ChatGPT alebo sexuálne záležitosti, každoročne končí na pohotovosti šokujúci počet ľudí po tom, čo si do konečníka strčili niečo, čo tam rozhodne nepatrí. Ich utajovaná hanba však v skutočnosti nie je až taká tajná: Americká komisia pre bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov (US Consumer Product Safety Commission) totiž vedie databázu návštev pohotovostí a dôvodov, pre ktoré ľudia vyhľadali lekársku pomoc.
Znamená to, že americká vláda má rozsiahly zoznam prípadov, pri ktorých pacient uvedie: „Naozaj, pán doktor, len som na to spadol.“ Databáza je, samozrejme, úplne anonymná, takže nešťastník, ktorému sa v konečníku stratil držiak na kukuricu, môže pokojne spávať s vedomím, že nikto nevie, že išlo práve o neho. Server Defector však prešiel najnovšie údaje za rok 2024 a vybral z nich tie najšokujúcejšie, najzmätočnejšie a najnepríjemnejšie predmety, ktoré uviazli v amerických análoch. A nie je to príjemné čítanie. Okrem množstva sexuálnych pomôcok (vrátane vibrátora dlhého 61 centimetrov), sa medzi „vychytávkami“ objavili napríklad:
- klince,
- skrutky,
- baseballová loptička (dôvod: „chcel som vedieť, aký je to pocit“),
- surové cestoviny,
- vajce,
- psia žuvacia hračka,
- obrúsok do sušičky,
- sandál,
- kľučka od dverí,
- sklenené guľôčky,
- okuliare,
- kameň,
- zastrihávač brady zabalený v plaste (dôvod: „dva dni som mal zápchu“),
- kuchynský teplomer na moriaka,
- plastová fľaša s čistiacim prostriedkom plná tekutiny,
- fľaša od šampónu (dôvod: „pošmykol som sa v sprche“),
- fľaša od šampónu (dôvod: „nudil som sa“),
- fľaša od lubrikantu,
- fľaša od klystíru,
- obal zo spreju,
- zubná špáradlová ihla,
- zátka na víno,
- držiak na kukuricu,
- zvýrazňovač,
- neviditeľná fixka,
- dve ceruzky,
- masážna palička,
- 18-centimetrový vibrátor a kliešte (použité pri pokuse o jeho vybratie),
- zlomený kus análneho kolíka a pinzeta (použité pri pokuse o jeho vybratie),
- obal na fotofilm,
- batéria,
- baterka,
- plastový vešiak na šaty s odstráneným hákom, aby mohol pacient šoférovať na pohotovosť,
- centová minca,
- žiarovka, sklenenou časťou napred (žiarovka sa „vcucla“ kvôli „vákuovému efektu“),
- vaporizačné pero,
- fajka v tvare kukuričného klasu,
- gumové tesnenie,
- časť zastrihávača chĺpkov v nose,
- hranatá cestovná zubná kefka,
- obušok,
- gumička do vlasov.
Mätúce je, že v databáze sa objavilo aj niekoľko prípadov, kedy si ľudia neboli istí, či v sebe ešte stále nemajú sexuálnu pomôcku z minulosti alebo si vôbec nepamätali, že by si niečo do konečníka vložili. Nie je teda prekvapením, že chicagský lekár z pohotovosti Dr. Kenji Oyasu hovorí, že jedna z najčastejších otázok, ktoré dostáva, znie: „Aká je najčudnejšia vec, ktorú ste niekomu vytiahli zo zadku?“
V konečníku skončila aj vonná sviečka
Vo virálnom videu na TikToku zverejnenom v septembri povedal, že na vrchole jeho zoznamu je muž, ktorý si zaviedol kompletnú vonnú sviečku Yankee Candle s vôňou pumpkin spice. „Hovorím o celej nádobe a nie len o vrchnáku, ale o celej tej prekliatej veci,“ povedal. „Potom už ide o to, ako to dostať von. Pri naozaj veľkých predmetoch ich nemôžete len chytiť a vytiahnuť, pretože podtlak spôsobí, že sa opäť vtiahnu späť.“ V roku 2023 publikoval časopis Visual Journal of Emergency Surgery prípad Iránca, ktorý musel podstúpiť urgentnú operáciu po tom, ako sa mu posunul vyššie do tráviaceho traktu dezodorant, ktorý si zaviedol do konečníka.
Väčšinu tvorilo toto pohlavie
Na Floride bol zas tento rok zadržaný muž kvôli drogám. Pri prechode telovým skenerom sa zistilo, že má v sebe termosku. Polícia uviedla, že sa tam dostala „cez výjazd“. Našťastie, návštevy pohotovosti kvôli podobným nehodám nie sú veľmi časté. Mnoho lekárov sa však domnieva, že aj tak ich je priveľa. Podľa American Journal of Emergency Medicine bolo v rokoch 2012 až 2021 každoročne hospitalizovaných približne 38 948 osôb s cudzími predmetmi v konečníku.
Priemerný vek pacienta bol 43 rokov a 78 percent tvorili muži. Štyridsať percent z nich muselo byť hospitalizovaných. Z predmetov, ktoré lekári odstránili, tvorili 55,4 percenta sexuálne pomôcky. A žiaľ, netýka sa to len zadkov. Server Defector zostavil aj zoznamy najšialenejších vecí, ktoré si ľudia vkladajú do vagín a penisov.