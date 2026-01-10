Česká speváčka prežila PEKLO: Tri rozvody, kopanec od syna a adoptívna dcéra? Fiasko!

PRAHA - Česká speváčka Zdena Klapková Adamová (74) si toho prežila veľa. V roku 1980 s manželom Petrom Klapkom emigrovali a založili hudobnú školu v USA. Po tom, čo sa ich manželstvo rozpadlo, sa Zdena vrátila do Čiech.
Česká speváčka Zdena Klapková Adamová sa narodila 10. januára 1952 v Prahe. Dostala dar od Boha v podobe hlasu ako zvon. Na klavír začala hrať už v štyroch rokoch. Neskôr vyštudovala hru na klavír, operný spev a hudobno-dramatický odbor na Štátnom hudobnom konzervatóriu v Prahe.
Chcela sa rýchlo dostať z domu. Otec bol často pracovne preč a s mamou mala Zdena zvláštny vzťah. „Keď som mala 13 alebo 14 rokov, tak chcela, aby som ju oslovovala krstným menom a nechcela, aby niekto vedel, že som jej dcéra,“ prezradila v programe Českej televízie 13. komnata. Pracovať začala v Československom rozhlase, potom bola sólistkou divadla Semafor. Ako deviata sa dokonca umiestnila v ankete Zlatý slavík na konci 70-tych rokov.
„Prvýkrát som se vydávala v osemnástich, druhýkrát v dvadsiatich a tretíkrát v dvadsiatich troch rokoch. Prví dvaja manželia boli iní, než som si predstavovala. Bola som veľmi naivná a vôbec som nechápala to, že by niekto mohol byť neverný alebo mnou manipulovať smerom, ktorý sa mi naozaj nepáči. A preto som vtedy z tých vzťahov utiekla,“ popisuje Zdena Adamová Klapková.
V lete 1980 emigrovala s mužom Petrom a ich synom do Spojených štátov, kde Zdena získala štipendium na prestížnej škole v Bostone a spolu s manželom založili a tridsať rokov viedli umeleckú školu. Na prahu dospelosti sa ale syn svojim rodičom odcudzil. Po riskantnom kroku, kedy emigrovali na druhý koniec sveta, aby bol ich syn v bezpečí, sa rozhodol ísť do armády. „Raz prišiel na opušťák, šiel s kamarátmi na večierok, kde sa zoznámil s dievčaťom, do ktorého sa zamiloval a už ani neprišiel domov. Po troch týždňoch nám oznámil, že sa chce ženiť, a pod vplyvom svojej manželky nás neskôr úplne odrezal zo svojho života,“ zdôverila sa speváčka.
Novým impulzom sa pre nich stala adopcia dcéry. „Skúšali sme mať ďalšie dieťa, ale to sa bohužiaľ nedarilo,“ priznala speváčka s tým, že ich neodradila ani skutočnosť, že biologická matka dievčatka bola narkomanka. A to sa im nakoniec vypomstilo - rodinné šťastie skončilo po niekoľkých rokoch jej odchodom, drogovou závislosťou a prerušením akýchkoľvek stykov.
Manželov zachraňoval len ich spoločný projekt - hudobná škola. Ale už to bolo slabé puto. „Manžel si našiel barmanku v Prahe, za ktorou chodil, čo som sa dozvedela až časom od našich spoločných známych. Psychológ mi doporučil, aby som z toho vzťahu utiekla,“ popisuje. Po tridsiatich rokoch spoločného života sa nakoniec rozviedli a Zdena sa po 36 rokoch vrátila do Česka.
Bola však psychicky úplne na dne. V roku 2014 sa pokúsila začať nový život a kariéru v Prahe, čo bolo po tak dlhom čase v cudzine nesmierne náročné. Adaptovala sa teda postupne. V roku 2019 napísala autobiografickú knihu Žena, která žila za oceánem, čo pre ňu predstavovalo najlepšiu terapiu a pomohlo jej dostať sa z mnohých psychických problémov. Momentálne Zdena Klapková píše ďalšie knihy, skladá, spieva a nahráva nové pesničky, striedavo žije v Prahe i v USA a venuje sa súkromnej výuke hudby.