Najtajnejšia túžba vo vzťahoch: Chce, aby ste spali s iným? Odborníčka prelomila tabu o netradičnej sexuálnej fantázii!

LONDÝN - Niektoré túžby by väčšina ľudí nikdy nepovedala nahlas – no podľa sexuálnej expertky Adreene Winters sa práve o tých najnečakanejších fantáziách sníva prekvapivo často. Otvorene prehovorila o fetiši, o ktorom sa bežne mlčí, no vo vzťahoch sa objavuje častejšie, než by ste čakali.
Adreena Winters, známa britská sexuálna odborníčka a autorka knihy So You Want to Be a Cuckold?, hovorí, že o tejto praktike sa v spoločnosti stále hovorí potichu – napriek tomu, že ide o jeden z najčastejších skrytých fetišov vo vzťahoch. „Ľudia majú veľa fantázií, ale málokto vie, ako o nich so svojím partnerom hovoriť,“ vysvetlila Winters pre portál New York Post. Podľa nej je kľúčové otvorene komunikovať a postupovať citlivo: „Ak sa téma podá nevhodne, môžete partnera skôr odradiť než zaujať.“
Poriadne bizarné fetiše
Vo svojej knihe radí, ako sa o týchto túžbach rozprávať, ako vybrať tretieho človeka a ako zvládnuť možné pocity žiarlivosti. „Nie je to len o sexe – je to o dôvere, o tom, že sa partneri navzájom podporujú a cítia sa v bezpečí,“ dodala. Winters, ktorú médiá prezývajú „kráľovnou cuckoldov“, tvrdí, že podobné netradičné fetiše nie sú ničím výnimočným. Od tzv. feederizmu (vzrušenie z pozorovania partnera, ktorý je alebo priberá), cez ženské zápasenie až po prekvapivo populárne – hoci bizarné – fetiše, ako je napríklad obľuba prdov.
„Znie to zvláštne, ale pre mnohých ľudí je to forma humoru a intimity,“ hovorí s úsmevom. Podľa Winters rastie počet žien, ktoré sa v posteli ujímajú dominantnejšej úlohy. „Mnoho mužov túži po tom, aby ich partnerka bola silnejšia, odvážnejšia a otvorenejšia. A ženy sa toho už neboja,“ doplnila.
Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady
Zvláštne a extrémne chute
Sexuálna expertka však upozorňuje, že žiadnu fantáziu by sa nemalo „hodiť partnerovi len tak do lona“. „O takýchto veciach treba hovoriť citlivo – nie preto, aby ste šokovali, ale aby ste si boli navzájom oporou,“ vysvetlila. A hoci sa môže zdať, že ide o zvláštne a extrémne chute, Winters pripomína: „Ak to prebieha s rešpektom, komunikáciou a súhlasom, nie je to nič zlé. Dôležité je, aby sa obaja cítili v bezpečí a prijatí.“