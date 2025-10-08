Rodičia v šoku: Britskú školu obviňujú z neľudského prístupu! Škola suspendovala dievča len preto, že sa odlišovalo

LIVERPOOL – Matka zo Spojeného kráľovstva ostro vystúpila proti škole, ktorá podľa nej nespravodlivo potrestala jej dcéru. Dôvodom mala byť dvojica piercingov na tvári, ktoré podľa vedenia školy porušujú predpisy. Mama tvrdí, že škola nerešpektuje psychické potreby dievčaťa a zbytočne jej bráni v štúdiu.
Amanda Shannonová z Liverpoolu hovorí, že jej 14-ročná dcéra Rebecca bola umiestnená do izolácie a následne suspendovaná zo školy Rainhill High po tom, ako sa objavila na začiatku školského roka s piercingom v nose a nad perou – darčekom od svojho otca k narodeninám. Podľa Amandy škola odmietla aj kompromis, aby dievča nosilo priehľadné retajnery namiesto kovových šperkov. „Je to smiešne. Rebecca má ADHD, a tieto piercingy jej pomáhajú sústrediť sa, používa ich ako fidget toy,“ povedala pre Liverpool Echo.
Piercingy sú súčasťou jej identity, hovorí mama
Rebecca má nepozorný a hyperaktívny typ ADHD a zároveň čaká na potvrdenie diagnózy patologického vyhýbania sa požiadavkám (PDA). Podľa jej mamy piercingy posilňujú Rebeccinu sebaistotu a sú súčasťou jej identity. „Povedala mi: „Toto som ja, takto sa cítim byť sama sebou.“ Minulý rok mala problém vôbec prísť do triedy, teraz sa chce učiť a zlepšovať – no namiesto podpory ju zatvárajú do izolácie,“ dodala rozhorčená matka.
Situácia sa ešte viac vyhrotila, keď dievča počas izolácie údajne nemalo prístup do jedálne. „Volala mi, že je hladná a nechcú ju pustiť na obed. Musela som im pripomenúť, že porušujú základné práva dieťaťa,“ tvrdí Amanda. Škola to však popiera: „Nikdy by sme neodopreli žiakovi prístup k jedlu alebo pitiu,“ uviedla v oficiálnom stanovisku.
Škola tvrdí, že je inkluzívna
Rainhill High obhajuje svoj prísny zákaz tvárových piercingov bezpečnostnými dôvodmi. Amanda však poukazuje na to, že pravidlá sú nejednotné. „Niektorí žiaci môžu mať fialové vlasy, to je v poriadku. Ale malý piercing je vraj problém. Čo je viac rušivé?“ pýta sa.
Obáva sa tiež, že dcéru môžu zo školy úplne vylúčiť. „Škola má poskytovať vzdelanie, to je právo každého dieťaťa. Ale oni ju vylučujú len preto, že sa odlišuje,“ dodala sklamane. Škola vo vyhlásení pre médiá uviedla, že je inkluzívna a zameraná na potreby žiakov: „Máme špecializovaný tím pre deti so špeciálnymi potrebami a posudzujeme všetky žiadosti o úpravy individuálne, v spolupráci s rodinami a odborníkmi.“