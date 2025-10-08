Sexuálny škandál vo Vatikáne: Kňaz mal 17 mileniek! Odhalila ho žiarlivá mníška

LIMA - Peruánsky biskup Ciro Quispe López (51) mal podľa vyšetrovania Vatikánu viac mileniek, než by zvládol aj priemerný seriálový záletník. A keby mu do toho nevkročila žiarlivá rehoľníčka a domáca, možno by sa o tom svet nikdy nedozvedel.
Vatikán má nový škandál, tentoraz so zápletkou, ktorá by mohla konkurovať filmu.
Biskup Ciro Quispe López, ktorý viedol diecézu Juli na juhu Peru, rezignoval po tom, čo sa prevalila jeho zbierka mileniek – celkom sedemnásť, píše The Times. A celé sa to začalo úplne banálne: zlou adresátkou správy.
Keď správa pre milenku skončí u upratovačky
Podľa peruánskej novinárky Paoly Ugaz, ktorá mala prístup k vatikánskym dokumentom, poslal Quispe jednu zo svojich horúcich správ omylom svojej upratovačke. Tá, namiesto mlčania, išla rovno na cirkevné úrady. „V sprche mal ženské vlasy, na posteľnej bielizni škvrny – všetko som musela čistiť,“ citoval jej výpoveď novinár Kevin Moncada.
A to bol len začiatok. Ukázalo sa, že biskup súčasne udržiaval pomer s právničkou, rehoľnou sestrou a ďalšími ženami, ktoré sa navzájom začali spoznávať – a hádať. „Jedna mníška, ktorá bola jeho milenkou, žiarlila na právničku, a tak poslala informácie o jeho aférach inej žene. Tá sa s právničkou takmer pobila,“ opísala Ugaz pre The Times.
„Bola to pravá telenovela,“ dodala ironicky. „Ale aj vážny prípad zneužitia moci.“
Dôkazový materiál ako z reality show
Podľa správy Vatikánu vyšetrovatelia preverili desiatky správ, fotografií a videí, ktoré biskup posielal ženám. V jednej z nich mal dokonca priznať, že mal pohlavný styk vo svojej biskupskej rezidencii.
Vyšetrovanie spustil novinár Moncada, ktorý v apríli minulého roka dostal informáciu, že sa dve Quispeho milenky takmer pobili. „Vtedy to celé vybuchlo,“ povedal pre časopis Hildebrandt. „Ženy zistili, že biskup chodí s viacerými naraz, a rozzúrilo ich to.“
Obvinenia? Vraj len „mocenské sprisahanie“
Biskup, ktorého do úradu vymenoval pápež v roku 2018, všetko popiera. Tvrdí, že je obeťou „kampane temných síl“. Nebolo to pritom prvé podozrenie. Už v minulosti čelil obvineniam zo sprenevery cirkevných peňazí, keď údajne odniesol lavice z kostola a použil ich v reštaurácii s kuracím mäsom, v ktorej mal finančný podiel.
„Vrátil peniaze, lebo sa bál lynču“
Ugaz tiež uviedla, že pred odchodom z úradu bol Quispe obvinený aj domorodým národom Aymara, že zneužil financie OSN určené na ich projekty. „Vrátil ich, čo je v Peru zriedkavosť – ale len preto, že mu pohrozili lynčom. A Aymarovia, tí keď niečo povedia, myslia to vážne,“ dodala novinárka.
Epilóg hodný nedeľnej telenovely
Takže rekapitulácia: biskup, 17 mileniek, žiarlivá mníška, právnička, domáca, smsky, videá a škvrny na posteľnej bielizni. Ak by to nebolo v oficiálnych dokumentoch Vatikánu, človek by tomu sotva uveril.
Ale ako povedala novinárka Ugaz: „Bola to telenovela – len bez šťastného konca.“