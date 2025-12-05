Krvavý konflikt v bratislavskej ubytovni: Hádka dvoch Ukrajincov skončila bodnutím do krku!

BRATISLAVA - Napätá hádka v ružinovskej ubytovní vyústila do nebezpečného útoku. Jeden z mužov skončil so zraneniami v nemocnici po tom, čo ho mal druhý bodnúť nožom do blízkosti krku.
Upozornili na to tvnoviny.sk. Podľa prvých informácií sa incident odohral medzi dvoma mužmi, ktorí majú pochádzať z Ukrajiny. Spor medzi nimi prerástol do násilia a 29-ročný útočník mal pri útoku použiť nôž. Zranenia utrpel 33-ročný muž. Útok smeroval do oblasti krku, čo mohlo mať fatálne následky.
Podozrivého muža previezli záchranári do ružinovskej nemocnice, kde ho ošetrili pre viditeľné modriny na tvári. Policajti zároveň na mieste začali úkony potrebné na objasnenie incidentu. Pobodaného muža transportovali do Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Príčina hádky a presný priebeh útoku sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.