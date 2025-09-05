Manželov nudil ich milostný život: Swingovanie im všetko spestrilo! Teraz lákajú aj iných, no majú prísne pravidlá

LEEDS - Manželský pár z Leedsu tvrdí, že swingovanie im zlepšilo sexuálny život a prehĺbilo vzájomnú dôveru. Tanya a Ashley Marumoví dokonca založili vlastný klub, kde pomáhajú ostatným objavovať túto neobvyklú filozofiu. Vstúpiť však môže len ten, kto spĺňa ich prísne pravidlá.
Keď sa Tanya (32) a Ashley Marumoví (32) v roku 2019 zosobášili, krátko po svadbe sa začali venovať swingovaniu. Pár odporúča túto sexuálnu aktivitu aj iným. „Myslím, že to posilnilo náš vzťah emocionálne aj sexuálne,“ hovorí Tanya. „Môžeme spolu hovoriť úplne slobodne a sme otvorení aj v otázkach našich tiel. Skrátka sa všetko zlepšilo. Nikdy by som na to vlastne ani nepomyslela. Boli sme na večeri a kamarátka sa spýtala, či by sme nechceli trojku, a ja som povedala nie, lebo to bola kamarátka, ale rozpútalo to diskusiu a vtedy to začalo.“
Majú len jedno pravidlo
Pôvodne ju lákalo zistiť viac o svojej bisexualite, informuje The Sun. „Ash povedal, že ak je to niečo, čo chcem preskúmať, môžeme to urobiť spolu a uvidíme,“ spomína si. Jej manžel hovorí, že swingovanie zvýšilo ich dôveru k sebe navzájom a majú len jedno pravidlo: nikdy sa nezapojiť do interakcie s iným párom jeden bez druhého, aby sa nestali „hračkou.“ Majiteľka kozmetického salónu Tanya tvrdí, že ich priatelia podporujú ich životný štýl, pričom niektorí z manželových kamarátov priznávajú, že mu závidia a priali by si, aby ich priateľky chceli participovať na podobných aktivitách.
„Dlhý čas sme sa hrali s dievčatami, ale nakoniec sme začali aj s pármi, pretože je to predovšetkým scéna pre páry. Je to komunita ľudí. Je to zábava a nie je to len o sexe, ako si ľudia myslia. Našli sme si veľmi dobrých priateľov v rámci tohto životného štýlu a priblížili sme sa k sebe s Ashom.“ Tanya si myslí, že aj keď niektoré páry tvrdia, že môžu hovoriť o čomkoľvek, ona neverí, že to skutočne dokážu. „Vždy je niečo, čo nechcete povedať partnerovi, ale ja sa môžem opýtať Asha na čokoľvek,“ vysvetľuje. „Samozrejme, žiarlivosť je prirodzený pocit, ale záleží na tom, ako to spracujete a ako sa k týmto pocitom správate.“ Ashley hovorí, že si dôverujú viac než kedykoľvek predtým vďaka otvoreným a úprimným diskusiám o svojom sexuálnom životnom štýle.
Dôležitá je komunikácia
„Naša dôvera vzrástla vďaka swingovaniu. Každý pár, ktorý to robí, sa cíti rovnako. Je tu 100 percentná dôvera a lepšie rozumiete tomu, čo má ten druhý rád, a chcete, aby bol ten druhý šťastný. To sa v bežnom vzťahu veľmi často nestáva.“ Pripomenul, že je úprimný a otvorený vo všetkom a ak niečo nie je v poriadku, hneď to povie. „Tanya je presne rovnaká, takže keď sme k sebe neustále úprimní, je to všetko oveľa ľahšie,“ pokračuje. „Chodíme von len spolu a ak niekedy robíme niečo oddelene, čo je veľmi zriedkavé, naše jediné pravidlo je, že sa nikdy nebudeme hrať s iným párom jeden bez druhého. Nechceme byť niečou hračkou, takto zaobchádzajú s jednotlivcami. Chceme robiť naše vlastné veci, mať svoje vlastné zážitky a vlastnú zábavu.“
Pár teraz organizuje každé dva mesiace klubové podujatia pre ďalších podobne zmýšľajúcich mladých ľudí. V súčasnosti sú takí populárni, že už dva roky nemuseli zaplatiť za vstup do žiadneho klubu. Ashley uviedol: „Je to jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré sme urobili a náš sexuálny život je lepší ako kedykoľvek predtým. Urobili sme si z toho biznis a teraz je to náš život. Je to pre nás nový koníček, čo je vždy zábava. Keď sme mali problém pravidelne stretávať ľudí v našom veku alebo takých, ktorí sa nám páčili, začali sme posielať správy ľuďom na webovej stránke a povedali sme: Prečo sa nestretneme na drink v meste. Bolo nám to také príjemné, že sme si povedali: Poďme to zopakovať aj na budúci mesiac. Teraz máme akcie s viac ako 300 ľuďmi a žiadame ich, aby sa prihlásili na našej stránke, aby sme vedeli, ako vyzerajú. Nechceme, aby tam boli takí, ktorých by väčšina považovala za neatraktívnych. Snažíme sa dostať tam ľudí, ktorí nemusia byť vaším typom, ale sú pekní a starajú sa o seba. Je to najdrahší koníček na svete, ale dostávame zadarmo lístky všade, kedykoľvek chceme. Máme oveľa lacnejšie výlety.“
Rodina z tohto rozhodnutia nadšená nebola
Priatelia páru, ktorí nie sú swingers, akceptujú ich životný štýl. Ashley však prezradil, že jeho rodina nie je nadšená tým, čo robia. „Na začiatku sme to nikomu nehovorili, pretože niektorí posudzujú, ale keď sme to všetko prijali, povedali sme to priateľom. Moja rodina s tým nebola spokojná. Mnoho mojich priateľov, ktorí to robia, majú prácu, kde by ich mohli vyhodiť, keby sa to dozvedeli. My s Tanyou máme vlastné podniky, takže nám to nevadí,“ Moderátorka podcastu prezradila, že dúfa, že rozhovory s rôznymi hosťami pomôžu vzdelávať a informovať ostatných, aby zistili, či sa hodia na swingers.
„Tento životný štýl je niečo, čo veľa ľudí zaujíma, ale nevedia, ako sa o ňom dozvedieť viac, ako sa do neho zapojiť alebo ako to funguje,“ hovorí Tanya. „Existujú nepísané pravidlá, ktoré by ste mali poznať, takže prostredníctvom zoznamovacej relácie môžeme ľuďom klásť otázky a odpovede môžu, dúfajme, pomôcť ostatným. Potom sa môžu rozhodnúť, či je to pre nich to pravé. Ak ste pár, musíte sa milovať na 100 percent a dôverovať si. Pokiaľ máte vo vzťahu trhliny a myslíte si, že je to spôsob, ako ho oživiť, robíte to z nesprávnych dôvodov. Musí to byť doplnok vášho vzťahu, nie spôsob, ako niečo napraviť, takže sa najskôr uistite, že ste na tom dobre.“
