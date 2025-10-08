Tehotná Britka šokuje záhadnou závislosťou: Denne zje až desať hárkov papiera, vraj jej chutí ako čokoláda!

HAMPSHIRE – Tridsaťštyriročná Yaz Chapmanová z Veľkej Británie šokovala verejnosť svojím neobvyklým priznaním. Denne totiž zje až desať hárkov papiera a tvrdí, že po ňom doslova baží ako po čokoláde.
Yaz, mama štyroch detí, prvýkrát ochutnala papier v roku 2015, keď bola tehotná so svojím prvým dieťaťom. Odvtedy sa z nevinného pokusu stala závislosť. „Papier si preložím napoly, natrhám ho na pásiky, dám do vrecka a žujem ako špagety,“ opisuje svoj každodenný rituál. Ako dodáva, jej zvláštne chúťky majú aj lekárske vysvetlenie, informuje na webe magazín The Sun. Už ako štvorročnej jej diagnostikovali piku – poruchu, pri ktorej človek túži po nejedlých veciach, ako sú napríklad krieda, hlina či práve papier.
„Je to ako túžba po sladkom. Keď mám chuť na papier, musím ho mať. Dáva mi to rovnaký pocit uspokojenia, aký má niekto po kúsku čokolády,“ vysvetľuje Yaz. Jej posadnutosť zašla až tak ďaleko, že sa teší na príchod poštára, aby mohla „zjesť“ listy, ktoré jej prinesie. „Keď mi prídu dôležité listy, nešúľam ich ani netrhám – jednoducho ich zjem,“ hovorí so smiechom.
Jedlá verzia papiera jej nechutí vôbec
Nie každý papier jej však chutí rovnako. „Niektoré sú príliš lesklé alebo majú čudnú chuť od atramentu. Najlepšie sú obyčajné listy s textom,“ dodáva. Zaujímavé je, že jedlá verzia papiera jej nechutí vôbec – jej telo vraj túži výhradne po skutočnom papieri. Napriek zvláštnemu zvyku tvrdí, že jej zdravotný stav je v poriadku. Pije veľa vody, aby sa vyhla problémom s trávením, a počas tehotenstva si dokonca preverovala, či zloženie papiera neobsahuje nič škodlivé pre ňu alebo bábätko.
Jej zvláštna závislosť má korene už v detstve – ako malá ochutnávala púder, kriedu, výplňové hmoty či dokonca malé silikátové guličky, ktoré sa vkladajú do balíkov proti vlhkosti. Yaz momentálne čaká na odborné vyšetrenie, aby sa potvrdilo, či netrpí autizmom, keďže ľudia s pikou ho mávajú často.
Čo je vlastne pika?
Pika je porucha, pri ktorej ľudia konzumujú predmety, ktoré nie sú určené na jedenie – napríklad kamene, papier, mydlo, mince či oblečenie. Rizikové faktory zahŕňajú autizmus, nedostatok železa alebo zinku, tehotenstvo či poruchy učenia. Aj keď sa niektoré predmety z tela vylúčia bez následkov, v závažných prípadoch môže pika spôsobiť upchatie čriev, infekcie alebo otravu. „Ľudia sa mi smejú, ale toto je moja realita,“ uzatvára Yaz, ktorá sa snaží so svojou zvláštnou závislosťou žiť čo najnormálnejšie.