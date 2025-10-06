Sexuálne experimenty skončili v nemocnici: Čo všetko končí v zadku pacientov? Lekár prezradil najkurióznejšie prípady

CHICAGO - Lekár z pohotovosti v Chicagu sa stal virálnym po tom, čo prezradil najkurióznejšie predmety, ktoré kedy musel vybrať z pacientov. Od sviečok až po spreje či delostrelecké granáty – niektoré prípady vás pobavia a iné doslova zaskočia.
Dr. Kenji Oyasu, skúsený lekár z pohotovosti v Chicagu, sa pravidelne stretáva s pacientmi, ktorí prichádzajú s nezvyčajnými predmetmi v oblasti konečníka. Ako na svojom webe uvádza New York Post, v poslednom virálnom videu na TikToku prezradil, že medzi stovkami „vecí v zadku“ jeden prípad prekonal všetky ostatné.
„Keď ľuďom poviem, že som lekár na pohotovosti, vždy sa ma opýtajú dve veci: ‚Aká bola najhoršia vec, ktorú ste kedy videli?‘ a ‚Aký bol najdivnejší predmet, ktorý ste niekomu vybrali z… zadku?‘“ povedal Oyasu.
Muž to s priateľkou trošku prehnal
V prípade, ktorý zaujal najviac, prichádza muž, ktorý priznal, že s priateľkou „trochu prehnali“ a vložili si do konečníka predmet, ktorý sa im potom nepodarilo vybrať. A čo to bolo? Celá stolná sviečka Yankee Candle. A nie malá – ide o veľkú, desktopovú sviečku. Oyasu a jeho tím museli postupovať profesionálne: pacient bol uvedený do anestézie, svaly úplne uvoľnené a pod ventilátorom, aby mohli predmet bezpečne vybrať.
„Hádzali sme si stávky na vôňu. Vyhral som – pumpkin spice, veď bol október,“ dodal lekár. Takéto kuriózne prípady nie sú až také zriedkavé. Štúdia z The American Journal of Emergency Medicine z roku 2023 uvádza, že ročne sa hospitalizuje približne 4 000 ľudí s cudzími predmetmi v konečníku. Priemerný vek pacientov je 43 rokov, 78 % z nich sú muži a 40 % vyžaduje hospitalizáciu.
Najčastejšie ide o sexuálne pomôcky, ako vibrátory alebo análne korálky, no niektoré prípady sú skutočne bizarné – napríklad muž, ktorý mal v zadku sprej na deodorant, alebo francúzsky senior s delostreleckou granátou z prvej svetovej vojny, čo viedlo k čiastočnej evakuácii nemocnice.