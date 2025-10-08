TAKTO lacno zastavíte rosenie okien: Budete sa čudovať, že ste to nevyskúšali skôr!

LONDÝN - Slnečné dni v posledných týždňoch postupne vystriedali tmavé mraky, vietor a dážď, čo signalizuje príchod chladného jesenného počasia. Zmena ročného obdobia prináša aj typický problém – kondenzáciu vodných kvapiek na oknách, najmä ráno, keď sú teploty nižšie. Našťastie existuje veľmi lacné riešenie, ktoré vám pomôže tento problém vyriešiť.
Udržať okná suché počas jesene a zabrániť tvorbe kondenzácie - to je možno problém, ktorý sa snažíte vyriešiť s príchodom jesenných dní. Vodné kvapky sa tvoria na skle vtedy, keď sa teplý vzduch v dome stretne so studeným povrchom okna, ochladzuje sa a vzniká kondenzát. Stojaca voda podporuje tvorbu plesní a húb okolo okenných rámov, čo môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie.
Na pohlcovanie vlhkosti z ovzdušia však nepotrebujete drahý odvlhčovač a túto prácu zvládne obyčajná soľ vďaka jej schopnosti absorbovať vlhkosť. Ak ju rozmiestnite strategicky po dome, pomáha pohlcovať vodnú paru zo vzduchu a zabráni roseniu okien. Jednoducho položte misku plnú soli (môžete použiť obyčajnú kuchynskú alebo hrubozrnnú kamennú soľ) na parapetu a nechajte ju pôsobiť, informuje na svojom webe magazín Express.
Veľký vplyv má aj vykurovanie
Odborníci vysvetľujú: „Soľ je jedným z najlepších prírodných absorbérov vlhkosti. Naplňte malé mištičky približne do polovice soľou a položte ich v blízkosti okien. Rozdiel by ste si mali všimnúť pomerne rýchlo, úroveň kondenzácie klesne už po jednom dni. Keď soľ stmavne alebo zvlhne, znamená to, že dosiahla maximálnu úroveň nasýtenia a je potrebné ju vymeniť.“ Na množstvo kondenzácie má veľký vplyv aj vykurovanie. Ak vykurujete jednu miestnosť na vyššiu teplotu a ostatné necháte chladné, kondenzácia sa môže tvoriť práve v tých, ktoré nie sú vykurované.
Ako zabrániť vzniku a šíreniu plesní?
Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) odporúča udržiavať minimálnu teplotu 21°C v obývačke a 18°C v spálňach. Tiež by ste mali nechať zapnuté kúrenie na nízkej úrovni počas celého dňa v chladnom počasí, aby sa lepšie kontrolovala vlhkosť a kondenzácia. Ak sa vám na oknách predsa len začne tvoriť kondenzát, utrite povrch, aby sa zabránilo vzniku a šíreniu plesní. Pokiaľ si všimnete čierne bodky, vyčistite okná jemným roztokom bielidla alebo protiplesňovým sprejom. Miska so soľou na parapete pomôže tento problém udržať pod kontrolou v nasledujúcich mesiacoch.
Odborníci ďalej vysvetľujú: „Pravidelné hromadenie kondenzácie nie je len neestetické, ale môže sa stať ideálnym prostredím pre tvorbu plesní, ktoré predstavujú riziko pre zdravie domácnosti. Metóda je veľmi jednoduchá. Stačí naplniť malú misku alebo pohár kuchynskou soľou a položiť ju na parapetu. Keď sa soľ začne zhlukovať, je to znamenie, že ju treba vymeniť za čerstvú dávku, aby mohla naďalej účinne fungovať.“