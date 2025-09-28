Muži, pozor! Ešte stále stojíte pri vykonávaní potreby? Zabudnite na to: Riskujete zdravie, varujú odborníci

LONDÝN - Dlhé roky sa považovalo za samozrejmosť, že muži pri močení stoja. Odborníci však upozorňujú, že sedenie prináša množstvo zdravotných aj hygienických výhod. Dokonca môže znížiť riziko infekcií, problémov s prostatou a zároveň udržať kúpeľňu čistejšiu.
Otázka, či by muži mali pri toalete stáť alebo sedieť, je v posledných rokoch čoraz diskutovanejšia. Zatiaľ čo väčšina stále uprednostňuje tradičné státie, lekári upozorňujú, že sedenie má viacero významných benefitov – a to najmä pre zdravie močového a reprodukčného systému.
Neskutočné, čo museli spraviť: Obézneho muža nevedeli po smrti dostať z bytu von! Technici museli improvizovať
Výskumy ukazujú, že pri sedení sú svaly panvového dna viac uvoľnené a muž dokáže využiť brušné svaly na dôkladnejšie vyprázdnenie močového mechúra. To je obzvlášť dôležité pri problémoch s prostatou či pri zhoršenom močení, informuje na svojom webe The Sun. Zníži sa tým riziko zadržiavania zvyškov moču, ktoré môžu viesť k infekciám močových ciest.
Sedenie problém eliminuje
Aj pri dobrom „mierení“ môžu mikroskopické kvapky moču pri státí dopadať na podlahu, steny či dokonca na predmety v kúpeľni. Sedenie tento problém eliminuje, čím prispieva k čistejšiemu prostrediu – najmä v domácnostiach, kde toaletu využíva viac ľudí.
Hrôzostrašné zvuky zo steny odhalili desivú pravdu: Majiteľ bytu skoro odpadol! FOTO Neznámy muž si tam zariadil bývanie
Sedenie zároveň zmierňuje tlak na svaly panvového dna. Lekári varujú, že dlhodobé nadmerné namáhanie týchto svalov môže prispieť k problémom, ako je inkontinencia či dokonca poruchy erekcie. Pre starších mužov alebo pre tých, ktorí už majú problémy s prostatou, je preto sedenie vhodnejšie.
Okrem zdravotných dôvodov je pre mnohých mužov sedenie jednoducho pohodlnejšie. Odpadá potreba presného mierenia, nehrozí nechcené „netrafenie“ misy a krátka pauza môže poslúžiť aj ako moment oddychu – napríklad pre unavených alebo menej pohyblivých mužov.
Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?
Pre koho je sedenie najvhodnejšie?
-
muži s problémami s prostatou alebo močovými cestami,
-
starší muži,
-
osoby s obmedzenou pohyblivosťou,
-
muži, ktorí dbajú na hygienu domácnosti.
Odborníci zdôrazňujú, že pre zdravého muža nie je státie škodlivé – ide skôr o otázku zvyku a osobnej preferencie. Napriek tomu však čoraz viac lekárov odporúča zaradiť sedenie aspoň občas, pretože zdravotné a hygienické výhody sú nepopierateľné.