Neskutočné, čo museli spraviť: Obézneho muža nevedeli po smrti dostať z bytu von! Technici museli improvizovať

AYDIN - V tureckom meste Aydin sa odohrala neuveriteľná a smutná situácia. Muž trpiaci extrémnou obezitou zomrel doma na infarkt a jeho telo sa nedalo vyviesť po schodoch. Technici museli improvizovať a nakoniec ho dostali z bytu cez okno.
Tragédia v Turecku šokovala miestnych obyvateľov. Barisa Yildirima (49), ktorý vážil 310 kilogramov a bol upútaný na lôžko, postihol infarkt a jeho život skončil. V dôsledku extrémnej obezity nebolo možné telo vyviezť po klasickom schodisku, a tak museli pracovníci technických služieb použiť mobilný výťah na stěhovanie nábytku, aby mohli muža dostať z bytu cez okno.
Nepomohla ani operácia žalúdka
Baris sa v júli podrobil operácii, pri ktorej mu lekári odstránili časť žalúdka s cieľom znížiť jeho hmotnosť. Napriek starostlivej pooperačnej liečbe však jeho zdravotný stav neumožnil prežiť a došlo k tragickému infarktu.
Po vyvezení tela z bytu bolo telo prevezené do márnice miestnej štátnej nemocnice, informoval na webe denník Hürriyet. Po popoludňajšej modlitbe bol muž ešte v ten deň pochovaný na miestnom cintoríne. Incident upozornil na výzvy, ktorým čelia pracovníci technických služieb pri manipulácii s extrémne obéznymi osobami, a zároveň vzbudil diskusiu o zdraví a obezite v spoločnosti.