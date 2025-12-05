Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!

BRATISLAVA - Roman Pomajbo patrí medzi najobľúbenejších slovenských hercov, no tentoraz zažiaril nie na javisku, ale na podujatí MAMA ROKA. Prišiel s úsmevom a dobrou náladou – a s veľkým rešpektom k ženám, ktoré podľa neho stoja za všetkým dobrým.
Napriek tomu dodáva, že bez nej by to nešlo. „Mama ti dá to, čo ti nikto iný nedá. Mama je mama – milujem svoju mamu,“ dodáva herec s dojatím. Aj keď už dávno nie je dieťaťom, mama má uňho stále dôležité slovo. „Nie je to, že by som si chodil po rady, ale mama nič neskrýva. Povie vám to rovno – napríklad: ‚Si sprostý, tak preto to máš takto.‘ A poviem vám, že od rodičov idete ešte viac vyčerpaní, ale začnete si to prehodnocovať,“ opisuje Pomajbo so smiechom rodinnú úprimnosť, ktorá v ich dome nikdy nechýbala.
Herec však nežije len minulosťou. Vždy má dôvod na radosť – či už v osobnom alebo pracovnom živote. „Ja sa stále na niečo teším. Nedávno som bol s mojou 15-ročnou dcérou sám na dovolenke a bolo to krásne. Teším sa, že ma ešte čaká ešte dvakrát,“ odhaľuje krásnu rodinnú tradíciu Pomajbo, ktorého pohľad na svet je vždy plný energie a entuziazmu. A z rozhovoru je jasné, že na nudu mu čas vôbec neostáva. Jeho pracovné cestičky sú totiž viac než pozoruhodné. Neuveríte, kam si herec odskočil z divadelných dosiek!