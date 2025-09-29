Vedci zachytili zvláštny signál: Mohol prísť z paralelného vesmíru? Vymyká sa bežným vzorcom

PEKING - Vedci z Číny prišli s odvážnou hypotézou. Signál, ktorý v roku 2019 zachytili detektory gravitačných vĺn, by mohol pochádzať z paralelného vesmíru. Zvláštna vlna, označená ako GW190521, trvala menej než desatinu sekundy a nezodpovedala bežným vzorom, ktoré vznikajú pri zrážkach čiernych dier.
Gravitačné vlny sú akési „zvlnenia“ v časopriestore, ktoré najčastejšie vznikajú pri splynutí masívnych objektov, napríklad čiernych dier. V takýchto prípadoch majú vedci možnosť zachytiť typický signál, ktorý sa postupne zosilňuje a má charakteristický „čvirikajúci“ tvar. GW190521 však túto časť postrádal – čo viedlo k úvahám, že by mohlo ísť o niečo úplne iné.
Hypotéza červej diery
Tím pod vedením Dr. Qi Laia z Čínskej akadémie vied tvrdí, že zachytený signál by mohol byť ozvenou kolabujúcej červej diery. Ak by zrážka dvoch čiernych dier bola dostatočne silná na to, aby vytvorila tunel medzi dvomi vesmírmi, gravitačná vlna by sa ním mohla preniesť až k nám. Preto bol signál taký krátky – červia diera by totiž vydržala otvorená len veľmi krátko. „Ozvena po zrážke v inom vesmíre by mohla preniknúť cez hrdlo červej diery do nášho univerza,“ vysvetlil Dr. Lai.
Ako informujú na webe britského Daily Mail, vedci vytvorili matematický model takéhoto javu a porovnali ho s údajmi zo skutočného merania detektorov LIGO a Virgo. Zatiaľ čo tradičný model priamej kolízie čiernych dier dával o niečo lepšie vysvetlenie, červia diera nie je podľa tímu úplne vylúčená.
Ak by sa hypotéza potvrdila
Ak by sa ukázalo, že GW190521 skutočne pochádza z paralelného vesmíru, išlo by o prelomový dôkaz existencie červích dier – hypotetických tunelov, ktoré spájajú buď vzdialené miesta v jednom vesmíre, alebo dokonca úplne odlišné vesmíry. Takýto objav by otvoril dvere k úplne novému spôsobu skúmania reality a možno aj k prvému „pohľadu“ za hranice nášho sveta.