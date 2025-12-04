Úrad konštatuje: Transformácia ÚOO je v rozpore s Ústavou aj judikatúrou Európskeho súdneho dvora

BRATISLAVA - Pozmeňujúci návrh k vládnemu návrhu zákona, ktorý transformuje Úrad na ochranu oznamovateľov (ÚOO) problémy neodstránil, stále je v rozpore s Ústavou SR, právom Európskej únie (EÚ), judikatúrou Európskeho súdneho dvora (ESD) aj záväzkami z Plánu obnovy. Konštatuje to úrad v reakcii, ktorú poskytol odbor prevencie a komunikácie ÚOO.
„Návrh na rušenie úradu a jeho nahradenie novou inštitúciou naďalej zostáva. A to je problém nielen z hľadiska európskeho práva, ale aj doterajšej judikatúry Európskeho súdneho dvora a našich záväzkov v súvislosti s Plánom obnovy,“ zdôrazňuje ÚOO.
Európska komisia podľa úradu prostredníctvom svojho hovorcu ešte minulý týždeň uviedla, že viaceré prvky nového zákona vyvolávajú silné obavy vo vzťahu k právu Európskej únie. A tie sa týkajú najmä plánovaného zrušenia existujúceho úradu a následného predčasného ukončenia mandátu vedúceho úradu. Úrad rovnako poukazuje na to, že aj podľa judikatúry ESD sa predčasné ukončenie funkčného obdobia štatutárneho zástupcu príslušnej inštitúcie považuje za zásah do jej nezávislosti.
ÚOO varuje pred porušením práva EÚ
Pripomína tiež, že zriadiť nezávislý úrad je taktiež podmienkou v Pláne obnovy, z ktorého bol financovaný rozbeh Úradu na ochranu oznamovateľov. „Stále tak platí, že nový zákon bude nielen v rozpore s európskym právom, ale Slovensko môže prísť aj o ďalšie európske prostriedky a vystaví sa riziku pokuty,“ odkazuje ÚOO s dôvetkom, že v návrhu zároveň naďalej ostáva možnosť retroaktívne preskúmať a rušiť už v minulosti udelené ochrany, čo je nielen v rozpore s právom EÚ, ale aj Ústavou SR.
Poslanci rokujú v skrátenom legislatívnom konaní o návrhu zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti v druhom čítaní. Nahradiť má ÚOO. Za pozmeňujúcim návrhom, predloženým v Národnej rade SR, stoja poslanci Hlasu-SD. Chcú zosúladiť legislatívu s európskou smernicou. V zákone by nemusela byť možnosť zamestnávateľa nechať ochranu oznamovateľa preskúmať. Vypustiť sa má aj podmienka, aby bol oznamovateľ v pracovnoprávnom vzťahu s osobou, ktorej činnosť oznámil.