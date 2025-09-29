Únava z nočných šícht si vybrala daň! Žena vyšla z domu bez nohavíc, VIDEO baví celý internet

BIRMINGHAM - Vyčerpanie z práce vie človeku poriadne zamotať hlavu. Dôkazom je 37-ročná Serenity Foxová z Birminghamu, ktorá sa počas série náročných nočných zmien vybrala do práce – bez nohavíc.
Na bezpečnostnej kamere vidno, ako Serenity v máji 2024 vyšla z domu iba v mikine a spodnej bielizni, píše sa na webe The Sun. Po pár krokoch si však uvedomila, že niečo nesedí. Rýchlo sa otočila a s úsmevom na tvári sa vrátila späť dnu.
„Úprimne, musím sa na tom smiať. Je to úplne typický „Serenity moment“ a každý, kto ma pozná, by povedal to isté,“ priznala s humorom pracovníčka železničného dispečingu, kde v tom čase absolvovala šnúru 12-hodinových služieb.
Ľudia sa smiali aj z policajta
Video sa okamžite stalo virálnym a Serenity si zo svojho trapasu nič nerobí. Práve naopak, podľa vlastných slov sa na tom zabáva rovnako ako ostatní. Nie je to však jediný zábavný moment z Británie, ktorý nedávno koloval po sociálnych sieťach. V lete pobavili internet aj policajti z West Yorkshire, ktorí sa márne snažili vyraziť dvere. Ani po viacerých pokusoch a dokonca ani s použitím špeciálneho nástroja – sa im to nepodarilo. Okoloidúci si z nich uťahovali slovami: „Trochu silnejšie!“ či ironickým: „Nazývate sa policajná sila? Žiadna sila vo vás nie je!“