MIMORIADNY ONLINE Macron varoval Zelenského! Rusko vrátilo sedem unesených ukrajinských detí

MOSKVA - Biely dom vo štvrtok oznámil, že Rusko s pomocou prvej dámy USA Melanie Trumpovej vrátilo sedem ukrajinských detí ich rodinám. Píše portál The Moscow Times a webová stránka Bieleho domu. Situáciu sledujeme online.
6:10 Turecko si predvolalo ruských a ukrajinských veľvyslancov po tom, čo sa Kyjev prihlásil k niekoľkým dronovým útokom v Čiernom mori na tankery napojené na Rusko, oznámil vo štvrtok zdroj z tureckého ministerstva zahraničných vecí. Informuje správa agentúry AFP. „Predvolali sme veľvyslancov Ruska a Ukrajiny, aby sme vyjadrili naše obavy,“ uviedol zdroj AFP. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v pondelok vyhlásil, že útoky dronov v Čiernom mori sú „znepokojujúcou eskaláciou“.
6:00 Francúzsky prezident Emmanuel Macron podľa nemeckého časopisu Der Spiegel varoval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a ďalších európskych lídrov, že Spojené štáty môžu zradiť Ukrajinu a trvať na tom, aby odovzdala časti svojho územia Rusku aj bez bezpečnostných záruk. Der Spiegel má k dispozícii prepis dôverného telefonátu medzi Macronom, Zelenským, nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom a ďalšími európskymi lídrami, ktorý sa uskutočnil v pondelok. Píše správa agentúry Reuters a denník The Guardian.
Šesť chlapcov a jedno dievča sa stretlo so svojimi rodinami na Ukrajine
V rámci „iniciatívy na znovuzjednotenie“ sa šesť chlapcov a jedno dievča stretlo so svojimi rodinami na Ukrajine. „Moje odhodlanie zaručiť bezpečný návrat detí k ich rodinám v tomto regióne je neochvejné. Oceňujem vedenie a vytrvalú diplomaciu Ruska a Ukrajiny v snahe o zjednotenie detí a rodín. Ich budovanie mostov vytvorilo hmatateľné prostredie pre spoluprácu – kotvu optimizmu. Táto spolupráca bude naďalej posúvať proces vpred v ďalšej fáze,“ uviedla Melanie Trumpová vo vyhlásení.
Ruská ombudsmanka pre práva detí Marija Ľvovová-Belovová potvrdila návrat detí a poďakovala prvej dáme USA za jej „neochvejné odhodlanie a zapojenie sa do tohto úsilia“. Trumpová v októbri uviedla, že bola v kontakte s ruským prezidentom Vladimirom Putinom prostredníctvom svojho zástupcu a zaujímala sa o osud ukrajinských detí, ktoré boli po invázii Moskvy vo februári 2022 odvezené do Ruska.
Povedala tiež, že prezident Putin jej odpovedal na list, ktorý mu poslala prostredníctvom svojho manžela počas summitu na Aljaške v auguste. Na Mariju Ľvovovú-Belovovú a Vladimira Putina vydal v marci 2023 zatykač Medzinárodný trestný súd (ICC) pre podozrenie z nezákonného prevozu ukrajinských detí, čo prokuratúra klasifikuje ako vojnový zločin. Rusko neuznáva jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu a obvinenia odmietlo.
Podľa Kyjeva ruské úrady deportovali viac ako 19.000 ukrajinských detí a ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok uviedlo, že doteraz bolo vrátených iba 1850 z nich. Únosy ukrajinských detí do Ruska alebo na Ruskom okupované územia bez vedomia ich rodičov alebo opatrovníkov Kyjev vníma ako vojnový zločin, ktorý podľa dohôd OSN spĺňa definíciu genocídy. Moskva tvrdí, že deportáciami chráni zraniteľné deti vo vojnovej zóne.