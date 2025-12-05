HISTORICKÁ zmena v dôchodkoch! Začne platiť od roku 2026, rodiny majú dôvod na radosť!

BRATISLAVA - Obdobie, keď sa jeden z rodičov staral o dieťa na materskej, respektíve rodičovskej dovolenke, sa bude započítavať do dôchodku. Vyplýva to z novely zákona o sociálnom poistení, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok definitívne schválili. Za návrh hlasovalo všetkých 142 prítomných poslancov. Novela bude účinná od januára budúceho roka.
"Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť realizáciu ústavného práva podľa článku Ústavy Slovenskej republiky, ktorý ustanovuje, že nemožnosť vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobej starostlivosti o dieťa počas zákonom ustanovenej doby po jeho narodení nesmie mať negatívny vplyv na primerané hmotné zabezpečenie v starobe," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) v predkladacej správe.
Novela upravuje nový, alternatívny postup na určenie sumy dôchodku, ktorým sa docieli, že obdobie dôchodkového poistenia bude hodnotené v zásade rovnako ako zárobková činnosť. Poistenec bude mať za obdobie, v ktorom sa stará o dieťa do dovŕšenia veku troch rokov alebo do 18 rokov, ak ide o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, individuálny vymeriavací základ, ktorý zodpovedá priemerným zárobkom počas jeho pracovného života. Zároveň sa umožňuje súbeh povinného dôchodkového poistenia z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s povinným dôchodkovým poistením zamestnanca alebo samostatne zárobkovo činnej osoby.
Dôchodky priznané v roku 2026 budú vypočítané podľa právnej úpravy účinnej do 31. decembra 2025 a následne aj spolu s dôchodkami vypočítanými podľa právnych predpisov účinných od 1. januára 2004 budú prepočítané v termíne do 31. decembra 2031. Novela tiež garantuje zachovanie súčasnej úrovne dôchodkového poistenia za obdobia starostlivosti o dieťa.
Podľa ministra ide o odstránenie 20-ročnej diskriminácie
Minister práce Erik Tomáš vyhlásil, že tento zákon nebol súčasťou Programového vyhlásenia vlády a označil ho za "prorodinné opatrenie". "Je to originálna myšlienka strany Hlas-SD," uviedol a poďakoval sa odborníkom na ministerstve, že ju pretavili do "odborne, kvalitne a dobre" pripraveného zákona. "Po 20 rokoch sa odstraňuje diskriminácia matiek, respektívne rodičov, ktorí kvôli výchove detí na materskej a rodičovskej dovolenke majú nižšie dôchodky," dodal s tým, že sa súčasné aj budúce matky dočkajú spravodlivosti.
Pripomenul, že v súčasnosti sa dôchodky za obdobie rodičovskej a materskej dovolenky vypočítavajú z vymeriavacieho základu 60 % priemernej mzdy. To má za následok nižšie dôchodky. Čas na materskej dovolenke tak bude po novom braný ako odpracovaný. "Už sa nebudú musieť báť rodičia mať deti len kvôli tomu, že potom budú mať nižšie dôchodky," uviedol Tomáš. Rovnako dôležité podľa neho je, že legislatíva bude v súlade s ústavou, podľa ktorej výchova dieťaťa nemôže mať negatívny vplyv na výšku dôchodkov.
Schválenie zákona vyzdvihol aj predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. "Vychovávanie detí nie je žiadna dovolenka. Matky si zaslúžia našu pomoc, nie sú na materskej dovolenke ale vykonávajú prácu pre Slovensko. Vychovať deti je niečo, čo môže Slovensku pomôcť aj do budúcnosti, ak chceme naštartovať našu demografiu. Aby sa tých detí rodilo čo najviac, musíme dať jasný signál, že matky budeme podporovať," vyhlásil Šutaj Eštok.
Minister Tomáš odmietol výhrady viacerých opozičných strán, ktoré aj tesne pred hlasovaním kritizovali predovšetkým to, že Sociálna poisťovňa bude mať čas až päť rokov na prepočítanie dôchodkov podľa nových pravidiel. "Kde boli ľudia z opozície, ako napríklad SaS, ktorá bola pri moci v minulom volebnom období, prečo oni neprišli s takýmto zákonom ešte v minulom volebnom období a mohlo sa už prepočítavať? Už možno mohli byť dôchodky v tomto roku aj prepočítané," argumentoval Tomáš.
Zákonom stanovený termín si podľa neho určila Sociálna poisťovňa, ktorá vie najlepšie odhadnúť, ako rýchlo vie prepočítať milión dôchodkov. "V zákone je síce napísané päť rokov, ale to je maximálna možná lehota. My sa budeme snažiť, SP mi to prisľúbila, prepočítať tých milión dôchodkov čo najrýchlejšie," avizoval minister. Zároveň zdôraznil, že nech bude penzia prepočítaná v akomkoľvek čase, každý dôchodca dostane tieto peniaze s účinnosťou od 1. januára 2026, teda aj spätne formou doplatku.
Cieľom novely je zvýšiť úroveň dôchodkového zabezpečenia aj ďalším osobám, za ktoré v súčasnosti platí poistné na dôchodkové poistenie štát. Sú to poberatelia peňažného príspevku na opatrovanie, osoby vykonávajúce osobnú asistenciu najmenej 140 hodín mesačne, ohrozený svedok alebo chránený svedok, vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy či fyzická osoba, ktorá má priznaný kompenzačný príspevok z dôvodu útlmu banskej činnosti.