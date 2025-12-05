Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Horúce novinky v Let's Dance: TOTO sú vraj mená súťažiacich novej série!

BRATISLAVA - Tanečná šou Let’s Dance sa chystá vrátiť vo veľkom štýle a už teraz vyvoláva poriadny rozruch. Jedenásta séria má priniesť zásadné zmeny – od moderátorov, cez porotu až po samotných účinkujúcich. Podľa zákulisných informácií chce Markíza vsadiť na hviezdnych navrátilcov z minulých ročníkov a na parkete postaviť proti sebe tých najlepších zo všetkých sérií. Toto sú vraj mená 11. série!

O novej sérii tanečnou šou Let's Dance sa začína hovoriť čoraz viac. Na povrch znova vyplávali informácii. Ako sme vás už na Topkách prednedávnom informovali, 11. séria by mala byť iná, ako tie predchádzajúce. Zmena by sa mala dotknúť moderátorského dua, poroty aj samotných súťažiacich. Viac si môžete prečítať nižšie. Markíza chce budúci rok triumfovať a zalovila v starých vodách. Na tanečný parket chce vytiahnuť esá z minulých sérii.

Portál Mediaboom.sk zverejnil presné mená celebrít, ktoré by mali zažiariť. Ako však zdôraznil, ide zatiaľ o neoficiálne informácie z televízneho prostredia. Medzi prominentmi majú byť najmä finalisti či víťazi. Proti sebe sa postavia najlepší z najlepších. Z tretej série by sa podľa informácií mala na parkete objaviť herečka Petra Polnišová, ktorá kedysi získala druhé miesto a s televíziou Markíza spolupracuje už dlhé roky.

Zo štvrtej série by televízia mohla získať víťazku Nelu Pociskovú, s ktorou po dlhšom období opätovne intenzívne spolupracuje. V prípade piateho ročníka sa šušká o účasti ďalšej víťazky – Janky Hospodárovej, známej moderátorky Markízy. Pri šiestej sérii sa spomína možnosť účinkovania jej víťaza, Vladimíra Kobielskeho. Televízia má však veľký záujem aj o najvýraznejšie osobnosti z novších ročníkov.

Medzi často skloňovanými menami je napríklad hviezda siedmej série Ján Koleník, ktorý patrí medzi najväčšie tváre celej šou. Z deviatej série by sa mohol vrátiť víťaz Jakub Jablonský. Druhú šancu zabojovať o trofej by vraj mohla dostať herečka Zuzana Porubjaková. Vrátiť by sa mala aj Gabriela Marcinková z ôsmeho ročníka, ktorá vtedy skončila tesne druhá. Zaujímavým momentom by bolo, ak by sa v súťaži stretli víťazi vôbec prvého ročníka a zatiaľ poslednej série – Zuzana Fialová a Kristián Baran.

