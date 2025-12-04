Nezastavili ho ani Vianoce: Zlodej ukradol VIANOČNÝ STROMČEK spred dverí! Všetko zachytila KAMERA

LEICESTERSHIRE - Niekto zrejme Vianoce skutočne nenávidí! Kamera v britskom meste Loughborough zachytila drzého zlodeja, ktorý si uprostred noci jednoducho vzal vianočný stromček ženy s desiatimi deťmi priamo z verandy a zmizol s ním v tme. Ozdoby rozhádzané po ulici, vydesená rodina a polícia, ktorá stále pátra po páchateľovi… Aj takto môže vyzerať sviatočný chaos.
V meste Loughborough v grófstve Leicestershire zdokumentovala domáca kamera 26. novembra krádež 180 centimetrového vianočného stromčeka. Majiteľka domu, Zoe Murrayová, si všetko všimla o 22:00, keď išla vyzdvihnúť dcéru z práce. Ako informuje The Sun, po návrate domov si pozrela kamerový záznam a ešte v ten večer sa jej podarilo nájsť ozdoby rozhádzané po ceste.
Ozdoby skončili rozhádzané po ulici
„Nič som nepočula a keď som vyšla von, môj stromček bol fuč! Na oboch stranách verandy mám dva menšie stromčeky. Neviem, prečo zobral ten veľký a nie tie dva menšie.“ Na záberoch vidieť zlodeja, ako bez hanby vytiahne stromček zo stojana, ťahá ho a následne s ním uteká dole ulicou. Päťdesiatdvaročná Zoe je mama desiatich detí, v čase krádeže o 20:26 bola doma, ale vôbec netušila, čo sa deje.
„Nič som nepočula. Myslím si, že to bola stávka a zlodeja na to nahovoril nejaký kamarát. Ale som rada, že ho mám späť.“ Jej dcéra zverejnila zábery na Facebooku a miestny obyvateľ napísal, že stromček videl pohodený v neďalekom parku. Zoe si ho na druhý deň vyzdvihla spolu so svojím vnukom. Krádež nahlásila polícii Leicestershire, no podľa správ zatiaľ nebol nikto zatknutý.