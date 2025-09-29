Kúpa storočia? Trojizbový dom v Británii len za jednu libru: Neuveriteľná ponuka vyvolala ošiaľ! Kde je háčik?

HORDEN - Neuveriteľná ponuka sa objavila na britskom realitnom trhu. V obci Horden v grófstve Durham pôjde do dražby trojizbový radový dom, ktorý môže nový majiteľ získať za symbolickú cenu 1 libru.
Nehnuteľnosť, ktorá sa nachádza neďaleko Sunderlandu a približne 30 minút jazdy od centra Durhamu, však nie je v najlepšom stave. Okrem zanedbaného exteriéru sú okná z bezpečnostných dôvodov zatlčené doskami a celý objekt potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu. Podľa online inzerátu je dom súčasťou väčšieho regeneračného projektu Horden Masterplan, ktorý má priniesť do oblasti moderné bývanie namiesto pôvodných baníckych radoviek.
Obrovský potenciál pre investorov
Hoci dom vyžaduje kompletnú obnovu, ponúka aj zaujímavé možnosti, píše sa na webe magazínu The Sun. Aktuálny majiteľ má pripravené plány, podľa ktorých by bolo možné z nehnuteľnosti vytvoriť štyri spálne rozdelené na tri podlažia alebo ju premeniť na dva samostatné byty – jedno- a dvojizbový. Všetko však závisí od stavebných povolení.
Aukciu organizuje spoločnosť William H Brown a uskutoční sa 20. mája v londýnskych Grand Connaught Rooms. Záujemcovia môžu prihadzovať osobne, telefonicky alebo online. Zároveň platí, že interné obhliadky nie sú povolené – kupujúci sa musia rozhodnúť len na základe vonkajšieho vzhľadu a fotografií. Napriek zanedbanému stavu môže ísť o „deal storočia“ pre investorov, ktorí hľadajú lacnú nehnuteľnosť v atraktívnej prímorskej lokalite.