Konsolidácia tvrdo dopadne na trh práce: TENTO rok bude zlomový! Analytici vylíčili čierne scenáre

BRATISLAVA – Dobre tak skoro nebude. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť upozornila, že konsolidačný balíček bude mať v najbližších štyroch rokoch citeľne negatívny vplyv na ekonomiku. Pozitívne účinky konsolidácie sa začnú prejavovať až neskôr.
Najvýraznejší nepriaznivý dopad sa podľa analytikov očakáva v roku 2026, keď bude rast ekonomiky približne o 0,36 p. b. nižší v porovnaní so scenárom bez konsolidácie.
Vplyv na trh práce bude najviac cítiť v roku 2027. „Zamestnanosť klesne najmä v dôsledku opatrení zameraných na SZČO, pričom vyššie daňové zaťaženie práce sa premietne aj do pomalšieho rastu miezd. Daňovo-odvodové opatrenia, ktoré tlmia ekonomickú aktivitu, budú ekonomiku brzdiť dlhodobo,“ načrtli.
Od roku 2028 sa už začne prejavovať pozitívny efekt konsolidácie . „Od roku 2028 začne trvalo nižšia riziková prirážka výraznejšie prispievať k povzbudeniu ekonomiky. Vďaka nej pomalší rast dlhu a nižší deficit postupne prevážia nad negatívnymi vplyvmi vyššieho daňového zaťaženia,“ vysvetlili analytici.
Upozornili, že hoci konsolidácia je nevyhnutná a vždy prináša aj dočasné oslabenie ekonomiky, veľkosť negatívneho efektu závisí od jej štruktúry. „Pri nastavení aktuálneho balíka potrvá až 12 rokov, kým sa úroveň HDP priblíži k výkonnosti, ktorú by ekonomika dosiahla bez konsolidačných zásahov. Takéto dlhé obdobie návratu je spôsobené nevhodnou skladbou opatrení – príliš vysokou váhou tých, ktoré majú výraznejší tlmiaci účinok na ekonomický rast,“ dodali.