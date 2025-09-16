Hrôzostrašné zvuky zo steny odhalili desivú pravdu: Majiteľ bytu skoro odpadol! FOTO Neznámy muž si tam zariadil bývanie

PORTLAND - Majiteľ kondomínia pri meste Portland v americkom Oregone zažil šok, keď v stenách budovy objavil nečakaného nájomníka. V úzkom priestore si neznámy muž zriadil provizórny domov s posteľou, televízorom aj elektronikou.
Nezvyčajný prípad vyšetrovala polícia v Happy Valley, predmestí Portlandu, po tom, čo jeden z obyvateľov začul zvláštne zvuky vychádzajúce zo stien. Po otvorení prístupových dvier k priestorom pod budovou policajti našli improvizované obydlie. V ňom bol matrac, televízor, svetlá aj nabíjačky napojené na elektrinu z budovy, inofmruje na webe britský Daily Mail. Okrem toho našli aj fajku so stopami metamfetamínu, uviedol šerifský úrad v Clackamas County.
Muž tam žil už dlhší čas
Polícia identifikovala „nájomníka“ ako 40-ročného Beniamina Bucura, ktorý podľa zistení žil v priestoroch už dlhší čas. Na miesto prišli po tom, čo svedok spozoroval muža, ktorý sa nesprával ako obyvateľ komplexu, zaparkoval auto, obišiel budovu zozadu a vliezol do priestoru pod ňou. Keď sa polícia pokúsila otvoriť dvierka, zistila, že boli poškodené a následne zamknuté zvnútra. Majiteľov kľúč nefungoval, preto sa museli dostať dovnútra násilím.
„Bucur podnikol výrazné kroky, aby si zlepšil podmienky v úkryte. Očividne tam žil,“ uviedla polícia. Muž bol zadržaný a obvinený z vlámania a nedovolenej držby drog. Sudca stanovil kauciu vo výške 75-tisíc dolárov (63721,33eur). Bucur má bohatú kriminálnu minulosť – na konte má odsúdenia za vlámania aj útoky. Prípad sa odohráva na pozadí rastúcej bezdomoveckej krízy v regióne. V januári bolo v okrese Clackamas hlásených 568 ľudí bez domova, čo je nárast oproti 410 z predchádzajúceho roka. V samotnom Portlande ich v tom istom mesiaci napočítali až rekordných 5 398.