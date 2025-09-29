Syndróm stromového človeka desí svet: FOTO Muž mal na tele tisíce výrastkov, prosil o amputáciu rúk

GAZA - Svet občas šokujú prípady ochorení, ktoré vyzerajú ako z iného sveta. Jedným z nich je tzv. Tree Man Syndrome – syndróm „stromového človeka“. Ide o nevyliečiteľnú poruchu imunitného systému, ktorá spôsobuje, že sa na tele pacienta vytvárajú tvrdé, hnedé kôrové výrastky.
Ochorenie spúšťa genetická slabosť imunitného systému, ktorá zvyšuje riziko nakazenia ľudským papilomavírusom (HPV). Podľa plastického chirurga Anthonyho Youna z Michiganu, ktorý o téme hovoril vo videu s viac ako 150-tisíc zobrazeniami, sa ochorenie objavuje najčastejšie v 20-tych rokoch života. Postihnutí sú imunokompromitovaní, čo znamená, že sú náchylnejší aj na iné choroby, a výrastky sa môžu časom zvrhnúť na rakovinu.
Jedným z mála ľudí na svete s touto diagnózou je Mahmoud Taluli z Gazy, inofmruje na svojom webe Daily Mail. Muž viac než desať rokov nedokázal hýbať rukami – ľavú ruku neovládal vôbec a na tele mal tisíce bolestivých lézií. Roky trpel fyzickou bolesťou i spoločenskou izoláciou. Až séria zákrokov v roku 2019 na univerzitnej klinike Hadassah v Jeruzaleme mu priniesla úľavu. Lekári mu výrastky odstránili, transplantovali kožu z iných častí tela a podarilo sa mu obnoviť pohyblivosť ruky. „Po rokoch utrpenia a samoty môžem konečne žiť normálny život a hrať sa s deťmi,“ povedal Taluli pre NPR.
Päť kilogramov výrastkov
Menej šťastia mal Abul Bajandar, známy ako „stromový muž z Bangladéša“. Od roku 2016 podstúpil až 25 operácií, počas ktorých mu lekári odstránili viac než päť kilogramov výrastkov. Spočiatku to vyzeralo, že sa jeho stav zlepšuje, no choroba sa vrátila. Dnes už 28-ročný otec jedného dieťaťa opakovane prosil lekárov o amputáciu rúk, pretože neznesiteľná bolesť mu nedovoľuje ani spať. Jeho matka Amina Bibiová pre médiá uviedla: „Aspoň bude oslobodený od bolesti. Je to pekelná choroba.“
Dievčatko má výrastky aj na brade
K najmladším známym pacientom patrí Muktamoni, dievčatko z Bangladéša. Pravá strana jej hrude a ruka sú pokryté hnedou, kôrovitou kožou, pričom ruka sa nekontrolovateľne zväčšuje a skrúca. Dievča trpí neznesiteľnými bolesťami a parazitmi, no lekári tvrdia, že choroba už zasiahla celé jej telo.
Syndróm stromového človeka sa chirurgicky liečiť dá, no výrastky sa vo väčšine prípadov znovu objavia. Pre pacientov tak život s týmto ochorením znamená neustály boj s bolesťou, znetvorením a psychickým utrpením. Prípady ako Taluliho či Bajandara opakovane upozorňujú na to, aký krehký je ľudský život a akú cenu má aj najmenšia nádej na normálnu existenciu.