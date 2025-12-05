Putinov poskok sa totálne opustil: Šéfky EÚ nazval rusofóbnymi zlodejkami! Praje si ich smrť

MOSKVA - Dmitrij Medvedev opäť rozpútal škandál. Na Telegrame vulgárne napadol predsedníčku Európskej komisie Ursulu von der Leyenovú a estónsku premiérku Kaju Kallasovú. Obe označil za „pomätené babky“ a otvorene naznačil, že by si prial ich smrť.
Vulgárny útok na európske líderky
Bývalý ruský prezident a premiér, dnes podpredseda ruskej Bezpečnostnej rady, pokračuje vo svojich výhražných tirádach.
V najnovšom príspevku tvrdil, že Európa údajne tlačí Ukrajinu do nekonečnej vojny, zatiaľ čo Rusko je vraj pripravené rokovať s USA o mieri.
Von der Leyenovú a Kallasovú označil za „frigidné pomätené babky“, ktoré podľa neho úmyselne eskalujú konflikt.
Ako pripomína Newsweek, Medvedev sa nevyhol ani osobným útokom – a to vrátane želania smrti.
Útoky na nákup vakcín aj korupčné narážky
Medvedev sa vo svojom príspevku obul aj do dávnej kauzy okolo nákupu vakcín predsedníčkou Európskej komisie. Narážal na kritiku, ktorú von der Leyenová čelila pre komunikáciu s firmou Pfizer a podpis zmlúv v období pandémie.
Podľa Medvedeva má byť Leyenová „zlodějka“, ktorá „rozkradla Európu pod zámienkou vakcín“ — tvrdenie, ktoré západné médiá opakovane označili za manipuláciu a propagandistický výstrel.
Zároveň vytiahol aj prípad bývalej šéfky diplomacie Federicy Mogheriniovej a naznačoval, že európske leaderky sú „zamotané v korupcii“.
Odkazy na film a prianie smrti
V tiráde Medvedev zašiel ešte ďalej.
Odkázal sa na film V Bruggách a napísal, že dúfa, že von der Leyenová a Kallasová „skončia ako hlavní hrdinovia filmu“ — jeden sa v ňom zastrelí, druhého postrelia.
Citujeme jeho slová:„Dve pomätené čarodejnice by mali nasledovať rovnaký osud.“
Kallasová odpovedá: agresor je len jeden
Európska komisia útok zatiaľ nekomentovala, no estónska premiérka reagovala ostro.
„V tejto vojne je jeden agresor a jedna obeť,“ vyhlásila Kallasová. „Musíme podporiť obeť a neumožniť Rusku, aby si diktovalo podmienky ďalšej agresie.“
Zároveň zdôraznila, že cieľom je spravodlivý a trvalý mier, nie dohoda, ktorá otvorí dvere novej vojne.
Medvedevov štýl: vyhrážky, vulgarity, nenávisť
Medvedevove urážky nie sú výnimkou, ale pravidlom. V minulosti útočil na západných politikov, médiá aj športovcov — vrátane Dominika Haška či senátorky Miroslavy Němcovej.
Napätie medzi Moskvou a EÚ ďalej rastie
Vzťahy sa zhoršujú aj pre snahu Ruska oslabiť jednotu NATO a vytlačiť Európu z mierových rokovaní o Ukrajine.
Putin síce tvrdí, že „Rusko nechce vojnu s Európou“, no dodáva, že je pripravené na priamy stret, ak by k nemu podľa Moskvy došlo.