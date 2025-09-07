Priemerné veľkosti mužského prirodzenia vo svete: Slováci prekvapili! Kde majú muži naozaj veľkú výbavu?

USA - Veľkosť mužského prirodzenia priamo neovplyvňuje celkové zdravie, no zaujíma mnohých – a teraz máme prehľad, ako sú na tom muži vo svete. Nová štúdia skúmala šesť regiónov a odhalila priemerné veľkosti mužského prirodzenia, pričom Slováci sa rozhodne nemajú za čo hanbiť. Zistite, v ktorých krajinách majú muži naozaj bohatú výbavu.
Vedci preskúmali 33 štúdií, ktoré zhromaždili citlivé údaje od 36 883 mužských pacientov v nemocniciach. Dôležité je, že štúdie, kde si muži merali sami seba, neboli započítané – všetky merania vykonali zdravotnícki odborníci. Výsledky boli zoradené podľa šiestich regiónov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO): Afrika, Amerika, juhovýchodná Ázia, Európa, východné Stredomorie a západný Tichomorský región.
XXL modelka šokuje realitou randenia: Muži ju chcú len v posteli, na verejnosti sa za ňu hanbia!
Muži z európskeho regiónu, medzi nimi aj Slováci, mali priemernú dĺžku 12,9 cm pri natiahnutom penise, teda v strednej globálnej hodnote. Najväčšie priemery mali muži z amerického regiónu (vrátane USA, Brazílie, Argentíny a Kanady), s priemernou dĺžkou 14,47 cm, nasledovalo východné Stredomorie 12,95 cm. Muži z Afriky mali priemer 12,59 cm, juhovýchodná Ázia 10,88 cm a západný Tichomorský región 11,57 cm.
Vedci sledovali aj priemernú dĺžku ochabnutého penisu. Najdlhšie penisy mali opäť muži z amerického regiónu – 9,86 cm, nasledovali Európania (vrátane Slovákov) 9,71 cm, východné Stredomorie 9,30 cm, Afrika 9,22 cm, juhovýchodná Ázia 8,21 cm a západný Tichomorský región 8 cm. To znamená, že muži z amerického regiónu majú priemerne natiahnutý penis takmer 3 cm dlhší než muži zo západného Tichomoria (vrátane Austrálie a Číny).
Manželov nudil ich milostný život: Swingovanie im všetko spestrilo! Teraz lákajú aj iných, no majú prísne pravidlá
V ktorej krajine sú najväčšie prirodzenia?
Iné údaje naznačujú mierne odlišné poradie podľa krajín. Podľa dát World Population Review pre rok 2024 mali muži zo Sudánu najväčšie penisy na svete, s priemernou erekciou 7,06 palca (cca 17,9 cm), tesne nasledovaní mužmi z Demokratickej republiky Kongo. Najmenší priemer bol zaznamenaný v Thajsku, 3,71 palca (cca 9,4 cm) pri erekcii.
Vedci tvrdia, že meranie dĺžky penisu je dôležité, pretože môže mužom pomôcť cítiť sa pohodlnejšie so svojím telom. Predchádzajúce prieskumy ukázali, že až 55 % mužov nie je spokojná s veľkosťou svojho penisu, zatiaľ čo 85 % žien je spokojných s partnerom. V roku 2015 systematický prehľad výskumov odhalil, že priemerná dĺžka ochabnutého penisu je 9,16 cm, priemer natiahnutého 13,24 cm a priemer erekcie 13,12 cm.
Veľkosť penisu sa líši podľa geografického regiónu
Meranie penisov bolo historicky veľmi náročné, pretože často záviselo od sebamerania mužov. Hadi Mostafaei, rezident urológie na Lekárskej univerzite vo Viedni a vedúci autor poslednej štúdie, uviedol: "Kvôli kultúrnym a spoločenským pozadiam bola veľkosť penisu spájaná s maskulinitou, mužnosťou a sexuálnou silou. Nepravdivé informácie v médiách a pornografia vedú k úzkosti a pocitu nedostatočnosti, podnecujú predstavu, že veľkosť penisu priamo koreluje so sexuálnou spokojnosťou."
Podľa neho veľa mužov verí, že ich penis je menší ako priemer, a nové dáta poskytujú rámec pre diskusiu o telesnom sebavedomí a terapeutických stratégiách pri citlivých témach. Autori dodávajú, že údaje potvrdzujú dlhodobé predpoklady, že veľkosť penisu sa líši podľa geografického regiónu.