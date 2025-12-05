Piatok5. december 2025, meniny má Oto, zajtra Mikuláš, Nikolas

Kaufland pozýva: Zažite hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie

Ilustračný obrázok PR článok Zobraziť galériu (5)
(Zdroj: Kaufland)
© Zoznam/ © Zoznam/

Fantastická správa pre fanúšikov slovenského hokeja! Už 11. decembra 2025 o 15:30 hod. môžete našich hráčov stretnúť naživo. Príďte ich podporiť počas ich decembrovej generálky na domácom ľade a užite si skvelý hokejový zážitok priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici.

Bystrica sa už čoskoro stane centrom hokejových a olympijských udalostí. Kaufland ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu a Hlavný partner Slovenského hokeja v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV)Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) prináša všetkým fanúšikom jedinečnú príležitosť stretnúť sa s našimi reprezentantmi ešte pred zimnými olympijskými hrami, naživo a priamo pod hviezdami.

Čakajú vás hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie
Zobraziť galériu (5)
Čakajú vás hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie  (Zdroj: Kaufland)

Hokejoví priaznivci tak dostanú od Kauflandu predčasný vianočný darček - reťazec priamo na banskobystrickom ľade zjednotí svoje partnerstvá. Aj v roku 2025 potvrdzuje svoju dlhodobú komerčnú podporu pre slovenský hokej a do olympijskej sezóny zároveň vstupuje ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu pre Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026.

Milovníci hokeja, už teraz sa môžete tešiť na skvelé zážitky! Čaká vás nielen generálka slovenskej reprezentácie v rámci turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025, ale aj odhalenie olympijskej kolekcie, kde sa hokejisti na chvíľu zmenia na modelov, a tiež výnimočné stretnutie s hokejovými hviezdami.

Získajte autogramy hokejistov počas ich decembrovej generálky

Chcete našich hráčov podporiť aj vy? Tak príďte vo štvrtok 11. decembra 2025 v čase od 15:30 až do večerných hodín na Námestie SNP v Banskej Bystrici a užite si autogramiádu s hviezdami slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s kapitánom bronzového tímu zo ZOH v Pekingu 2022 Marekom Hrivíkom. Vstup na podujatie je voľný, nenechajte si ho ujsť.

Generálka pred ZOH 2026: Vianočný Kaufland Cup 2025

Okrem autogramiády pod hviezdami slovenskú seniorskú reprezentáciu v predvianočnej Banskej Bystrici čaká aj posledná významná previerka v rámci prípravy na Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026. Generálkou pred vrcholom sezóny bude decembrový domáci turnaj – Vianočný Kaufland Cup 2025, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne (Tipsport Aréna) v Banskej Bystrici. Náš národný tím môžete vidieť v akcii proti silným súperom v týchto zápasoch:

Slovensko-Nórsko      10. 12. 2025, 18:00

Nórsko-Lotyšsko        11. 12. 2025, 18:00

Slovensko-Lotyšsko   12. 12. 2025, 18:00

Príďte povzbudiť náš národný tím v zápasoch proti silným súperom.
Zobraziť galériu (5)
Príďte povzbudiť náš národný tím v zápasoch proti silným súperom.  (Zdroj: Kaufland)

Chystáte sa našich podporiť aj osobne?

Zastavte sa v Kaufland fanzóne pred Tipsport Arénou, kde sa môžete naladiť na hokejovú vlnu. Jej brány sa otvárajú približne dve hodiny pred oboma zápasmi slovenskej reprezentácie. Všetky zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie môžete sledovať aj naživo na stanici JOJ ŠPORT.

Obchodný reťazec Kaufland stojí pri slovenskom hokeji už od roku 2017.
Zobraziť galériu (5)
Obchodný reťazec Kaufland stojí pri slovenskom hokeji už od roku 2017.  (Zdroj: Kaufland)

Kaufland je hrdým partner Slovenského olympijského tímu a hlavným partnerom Slovenského hokeja

Pri slovenskom hokeji už od roku 2017 a naďalej ostáva jeho významným komerčným partnerom. Množstvo úspechov, ako napríklad získanie bronzu na zimných olympijských hrách 2022, bolo možných aj vďaka jeho podpore. Pozíciu kľúčového partnera slovenského hokeja obhájil minimálne do konca sezóny 2028/2029. Vedeli ste, že vďaka Kauflandu sa podarilo na Slovensku zorganizovať viacero prípravných zápasov, úspešné turnaje Kaufland Challenge či Vianočný Kaufland Cup, ako aj Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov? Obchodný reťazec bol súčasťou slovenského hokeja aj počas historického zisku bronzových medailí zo zimných olympijských hier 2022 v Pekingu či organizácie seniorských Majstrovstiev sveta 2019 v Bratislave a Košiciach.

V roku 2025 sa Kaufland stal oficiálnym sponzorom 2025 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pre teritórium Slovenska a Českej republiky, v čom plánuje pokračovať aj v roku 2026. „Sme radi, že vstupom do partnerstva so Slovenským olympijským a športovým výborom k Zimným olympijským hrám Miláno Cortina 2026 môžeme ďalej rozvíjať dlhodobú víziu stabilného partnera nášho národného športu. Našou hlavnou prioritou zostáva udržateľná podpora slovenského hokeja vo všetkých jeho podobách, a to považujeme za náš kľúčový záväzok“, dodáva Martin Gärtner, vedúci oblasti marketingu Kaufland Slovenská republika.

Hokejový darček od Kauflandu si nenechajte ujsť
Zobraziť galériu (5)
Hokejový darček od Kauflandu si nenechajte ujsť  (Zdroj: Kaufland)

- reklamná správa -

Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najvyšší súd USA odobril
Najvyšší súd USA odobril novú volebnú mapu Texasu: Zvýhodňuje republikánov
Zahraničné
USA skrátia platnosť pracovných
USA skrátia platnosť pracovných povolení pre migrantov: Chcú zvýšiť počet ich deportácií na 600-tisíc
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Mama Pomajba vie dvoma slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza vyčerpaný!
Prominenti
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Rozhovor s moderátorom podujatia Noc nádejí - Michalom Slaničkom
Prominenti
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Rozhovor s moderátorkou podujatia Noc nádejí - Karin Majtánovou
Prominenti

Domáce správy

FOTO Ranná nehoda áut medzi
Ranná nehoda áut medzi Sencom a Blatným: Zasahovali hasiči, zranili sa dve osoby
Domáce
Poslanci aj dnes pokračujú
Poslanci aj dnes pokračujú rozpravou k zmenám v ochrane oznamovateľov
Domáce
ŠOKUJÚCI ranný nález v
ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili
Domáce
Elektronické zdravotníctvo má vážne medzery: SKZL žiada prístup k röntgenom a lepšie dáta
Elektronické zdravotníctvo má vážne medzery: SKZL žiada prístup k röntgenom a lepšie dáta
Bratislava

Zahraničné

undefined
Počasie ich potrápilo: Vietnam zažil tento rok najviac búrok od roku 1961
Zahraničné
Ramzan Kadyrov
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
Zahraničné
Francúzsky prezident Emmanuel Macron
Macron navštívil juhozápadnú Čínu: Si Ťin-pching ho sprevádzal
Zahraničné
Odvolací súd v USA
Odvolací súd v USA povolil pokračovanie nasadenia Národnej gardy vo Washingtone
Zahraničné

Prominenti

La Toya Jackson
Čo sa s ňou deje?! STRACH o sestru Michaela Jacksona... Vyzerá ako chodiaca KOSTRA!
Zahraniční prominenti
Vianočný večierok známej kozmetickej
Známa modelka sa chystá na PÔROD: Jej dcéra zázračne odhalila, že je TEHOTNÁ! Dychberúci zážitok
Domáci prominenti
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky:
Zdravotné problémy slávnej Kardasianky: Neustupujúce BOLESTI po pôrode!
Zahraniční prominenti
Lucia Hablovičová
Mama Pomajba vie DVOMA slovami zaťať do živého: Roman po nich odchádza VYČERPANÝ!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO TAKTO vyzerá najdrahšie vajce
TAKTO vyzerá najdrahšie vajce na svete! REKORD, ktorý ohromil aj expertov: Diamanty, krištáľ a bohatstvo cárov
Zaujímavosti
FOTO Afrika sa doslova TRHÁ
Afrika sa doslova TRHÁ na dve časti! Kontinent sa láme ako zips: NOVÉ DÁTA ukazujú začiatok vzniku úplne nového oceánu
Zaujímavosti
Jej každodenný tréning ju
Má 101 rokov a dvíha činky! TÁTO babička porazila rakovinu aj covid: V posilňovni je DVE hodiny denne
Zaujímavosti
Ganglióm: čo to je,
Ganglióm: čo to je, prečo vzniká a aké sú možnosti liečby
vysetrenie.sk

Dobré správy

Súťaž o parádny mikulášský
Chcete mikulášsky balíček plný dobrôt? Známa značka má pre vás skvelé riešenie
Domáce
Na dôchodok by ste
Rozhovor s odborníkom na dôchodky: Vypočítajte si vek odchodu či mesačnú sumu už dnes
Domáce
Netradičné krémy, ktoré sú
Adventný kalendár ŠTVRTOK Netradičné krémy, ktoré sú dnes trendom: Na čo všetko sa dajú použiť?
Domáce
Chcete dodržať pri jedle
Adventný kalendár STREDA Nikdy vám nevydržali novoročné predsavzatia? Možno ste robili túto chybu
Domáce

Ekonomika

Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať
Chaos v najväčšej ekonomike sveta: Kľúčové dáta sú nenávratne stratené, Fed musí rozhodovať "naslepo"!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Štát už pracuje na nových dlhopisoch pre ľudí: Kamenický prezradil prvé informácie!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Poslanci dali definitívne zelenú kľúčovej zmene: Matkám sa prepočítajú a zvýšia dôchodky!
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)
Budete mať po novom nárok na energopomoc? Overte si to na pár klikov! (kalkulačka)

Varenie a recepty

Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Bohatá mikulášska nádielka: Týchto 14 koláčikov poteší deti viac ako kupované sladkosti.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Margotkové vločky s kokosovým nádychom. Každý, kto ich vyskúšal, odo mňa pýta recept.
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Osie hniezda: Ako ich pripraviť? Odskúšaná verzia cesta a plnky
Výber receptov
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Vianočné pečivo: Chyby, ktoré vám pokazia aj ten najlepší recept
Rady a tipy

Šport

Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Ďalšia tvrdá rana pre Švajčiarsko: Pád vyradil z hry aj obhajkyňu olympijského zlata
Lyžovanie
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
Lionel Messi prehovoril o svojej účasti na rekordných MS: Budem úprimný...
MS vo futbale
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
Definitívny rozpad manželstva Ivanovičovej a Schweinsteigera: Bývalá tenistka podala žiadosť o rozvod
WTA
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
Ruská tenistka spečatila svoje rozhodnutie: Odteraz bude reprezentovať našu susednú krajinu
WTA

Auto-moto

TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
TEST: Volvo XC90 T8 – Toto je najlepšia verzia XC90 doposiaľ
Klasické testy
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Audi poteší fanúšikov nafty: motor V6 TDI prichádza silnejší a bez turbodiery
Novinky
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Krádeže áut opäť na vzostupe. Viete ako sa chrániť?
Správy
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Spaľovacie autá nakoniec nezakážu. EÚ hlási obrat. Má to háčik
Novinky

Kariéra a motivácia

Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Týchto 5 znamení zverokruhu čakajú v roku 2026 veľké kariérne zmeny: Ste medzi nimi aj vy?
Motivácia a inšpirácia
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Fenomén quiet cutting môže ohroziť vašu kariéru: Ako zistíte, že sa to deje aj vám?
Pracovné prostredie
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Do štyroch rokov sa polovica zamestnancov vráti do školských lavíc
Ekonomika - trh práce
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Práca namiesto dávok prináša prvé výsledky: Čo sa mení pre ľudí v hmotnej núdzi?
Aktuality

Technológie

Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bankový malvér Albiriox vie napadnúť až 400 rôznych bankových a krypto aplikácií: Hackeri zaútočili globálne, toto sú varovné znaky
Bezpečnosť
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
December na Netflixe odštartoval bohatou nádielkou: V nasledujúcich dňoch nás čakajú samé bomby!
Filmy a seriály
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Tvoj telefón sa čoskoro zmení. Google predstavil šesť nadupaných noviniek, ktoré prídu do Androidu
Android
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Rusko práve zablokovalo hernú platformu, ktorú obľubuje aj slovenská mládež. Dôvodom je údajná LGBT propaganda, tvrdí Kremeľ
Správy

Bývanie

Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
Pri Martine majú perfektné miesto, kam utečú od ruchu mesta. V chate si užíva každý svoje súkromie aj dokonalý relax
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
10 miest, ktoré si návšteva všimne, keď ich zabudnete upratať! Čo pokazí dobrý dojem, aj keď máte čisto?
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Vedľa moderných susedov si zachoval tradičný vzhľad. Kamenný dom pripomína bývanie pod horami ako za starých čias
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?
Tieto spotrebiče požierajú najviac elektriny a máme ich doma všetci! Čo robiť, aby boli účty za energie nižšie?

Pre kutilov

Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Ako odstrániť vosk zo sviečok z obrusu? 6 rýchlych tipov, ktoré skutočne fungujú
Údržba a opravy
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Ako lúskať orechy rýchlo a bez námahy? Vyrobte si tento luskáčik a ušetríte čas aj peniaze
Náradie a stroje
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Na dvore im pribudla originálna ručne robená brána. Otec ju vyrábal takmer dva mesiace
Dvor a záhrada
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Sezónne oblečenie pred odložením vyperte a nedávajte do bežných krabíc. Prečo je to dôležité?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Vianočná atmosféra, ktorá vás vtiahne: 3 hotelové X-mas spoty, ktoré udávajú sviatočný trend
Cestovanie
Vianočná atmosféra, ktorá vás vtiahne: 3 hotelové X-mas spoty, ktoré udávajú sviatočný trend
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Ramzan Kadyrov
Zahraničné
Čečenský vodca Kadyrov po neúspechu mierových rokovaní: Sme pripravení na vojnu s Európou! Čakáme rozkaz od Putina
ŠOKUJÚCI ranný nález v
Domáce
ŠOKUJÚCI ranný nález v Bratislave: Na ulici našli mŕtvolu muža (†43)! Hrozné, v akom stave ho objavili
Krvavý konflikt v bratislavskej
Domáce
Krvavý konflikt v bratislavskej ubytovni: Hádka dvoch Ukrajincov skončila bodnutím do krku!
Volodymyr Zelenskyj
Zahraničné
Poplach v oblakoch: Zelenského lietadlo v ohrození! Počas letu ho prenasledovali záhadné drony

Ďalšie zo Zoznamu