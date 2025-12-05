Kaufland pozýva: Zažite hokejové hviezdy aj odhalenie olympijskej kolekcie

Fantastická správa pre fanúšikov slovenského hokeja! Už 11. decembra 2025 o 15:30 hod. môžete našich hráčov stretnúť naživo. Príďte ich podporiť počas ich decembrovej generálky na domácom ľade a užite si skvelý hokejový zážitok priamo na Námestí SNP v Banskej Bystrici.
Bystrica sa už čoskoro stane centrom hokejových a olympijských udalostí. Kaufland ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu a Hlavný partner Slovenského hokeja v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV) a Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) prináša všetkým fanúšikom jedinečnú príležitosť stretnúť sa s našimi reprezentantmi ešte pred zimnými olympijskými hrami, naživo a priamo pod hviezdami.
Hokejoví priaznivci tak dostanú od Kauflandu predčasný vianočný darček - reťazec priamo na banskobystrickom ľade zjednotí svoje partnerstvá. Aj v roku 2025 potvrdzuje svoju dlhodobú komerčnú podporu pre slovenský hokej a do olympijskej sezóny zároveň vstupuje ako hrdý partner Slovenského olympijského tímu pre Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026.
Milovníci hokeja, už teraz sa môžete tešiť na skvelé zážitky! Čaká vás nielen generálka slovenskej reprezentácie v rámci turnaja Vianočný Kaufland Cup 2025, ale aj odhalenie olympijskej kolekcie, kde sa hokejisti na chvíľu zmenia na modelov, a tiež výnimočné stretnutie s hokejovými hviezdami.
Získajte autogramy hokejistov počas ich decembrovej generálky
Chcete našich hráčov podporiť aj vy? Tak príďte vo štvrtok 11. decembra 2025 v čase od 15:30 až do večerných hodín na Námestie SNP v Banskej Bystrici a užite si autogramiádu s hviezdami slovenskej hokejovej reprezentácie na čele s kapitánom bronzového tímu zo ZOH v Pekingu 2022 Marekom Hrivíkom. Vstup na podujatie je voľný, nenechajte si ho ujsť.
Generálka pred ZOH 2026: Vianočný Kaufland Cup 2025
Okrem autogramiády pod hviezdami slovenskú seniorskú reprezentáciu v predvianočnej Banskej Bystrici čaká aj posledná významná previerka v rámci prípravy na Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026. Generálkou pred vrcholom sezóny bude decembrový domáci turnaj – Vianočný Kaufland Cup 2025, ktorý sa uskutoční na Zimnom štadióne (Tipsport Aréna) v Banskej Bystrici. Náš národný tím môžete vidieť v akcii proti silným súperom v týchto zápasoch:
Slovensko-Nórsko 10. 12. 2025, 18:00
Nórsko-Lotyšsko 11. 12. 2025, 18:00
Slovensko-Lotyšsko 12. 12. 2025, 18:00
Chystáte sa našich podporiť aj osobne?
Zastavte sa v Kaufland fanzóne pred Tipsport Arénou, kde sa môžete naladiť na hokejovú vlnu. Jej brány sa otvárajú približne dve hodiny pred oboma zápasmi slovenskej reprezentácie. Všetky zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie môžete sledovať aj naživo na stanici JOJ ŠPORT.
Kaufland je hrdým partner Slovenského olympijského tímu a hlavným partnerom Slovenského hokeja
Pri slovenskom hokeji už od roku 2017 a naďalej ostáva jeho významným komerčným partnerom. Množstvo úspechov, ako napríklad získanie bronzu na zimných olympijských hrách 2022, bolo možných aj vďaka jeho podpore. Pozíciu kľúčového partnera slovenského hokeja obhájil minimálne do konca sezóny 2028/2029. Vedeli ste, že vďaka Kauflandu sa podarilo na Slovensku zorganizovať viacero prípravných zápasov, úspešné turnaje Kaufland Challenge či Vianočný Kaufland Cup, ako aj Majstrovstvá sveta hráčov do 18 rokov? Obchodný reťazec bol súčasťou slovenského hokeja aj počas historického zisku bronzových medailí zo zimných olympijských hier 2022 v Pekingu či organizácie seniorských Majstrovstiev sveta 2019 v Bratislave a Košiciach.
V roku 2025 sa Kaufland stal oficiálnym sponzorom 2025 IIHF majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji pre teritórium Slovenska a Českej republiky, v čom plánuje pokračovať aj v roku 2026. „Sme radi, že vstupom do partnerstva so Slovenským olympijským a športovým výborom k Zimným olympijským hrám Miláno Cortina 2026 môžeme ďalej rozvíjať dlhodobú víziu stabilného partnera nášho národného športu. Našou hlavnou prioritou zostáva udržateľná podpora slovenského hokeja vo všetkých jeho podobách, a to považujeme za náš kľúčový záväzok“, dodáva Martin Gärtner, vedúci oblasti marketingu Kaufland Slovenská republika.
