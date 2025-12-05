Vodiči, spozornite! Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy pred hmlou

BRATISLAVA - Ráno platia na celom území Slovenska výstrahy prvého stupňa pred hmlou. Vydal ich Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) s predbežnou platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Vo viacerých okresoch očakávajú meteorológovia výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. Upozornili, že znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ dodali. Výstrahy pred hmlou potom ďalej platia od 17.00 h až do sobotňajšieho (6. 12.) rána.
Cesty sú zjazdné
Diaľničné úseky a rýchlostné cesty na území Slovenska sú zjazdné, miestami si treba dávať pozor na zľadovatený sneh. Vodiči by mali byť opatrní najmä na cestách tretej triedy pri Námestove, Dolnom Kubíne, Trstenej, Haligovciach a Spišskej Starej Vsi. Rovnako tak aj v lokalitách Šibenik, Levoča, Giraltovce a Branisko, kde sa vyskytuje hmla. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na svojom webe zjazdnost.sk.
„Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je miestami suchý, prevažne vlhký až mokrý. Na cestách tretej triedy v obvodoch Námestovo a Dolný Kubín je miestami kašovitý až utlačený sneh hrúbky jeden centimeter. Miestami zľadovatený sneh hrúbky jeden centimeter je na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená, Haligovce a Spišská Stará Ves,“ priblížila SSC.
Zjazdné sú aj horské priechody (HP), povrch ich vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. SSC upozorňuje, že na HP Šturec od 6. do 13. kilometra padajú na vozovku skaly. Pre vozidlá do desať metrov dĺžky je uzavretý HP Šútovce (III/1774). Úsek cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a HP Fačkov je uzatvorený pre vozidlá nad 12 metrov dĺžky. Z dôvodu neudržiavania sú tiež v zimnej sezóne úplne uzavreté cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67.