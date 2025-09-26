Prvá plavba skončila pohromou: Luxusná jachta okamžite skončila pod hladinou! VIDEO Majiteľ musel na breh doplávať

ZONGULDAK – Prvá plavba luxusnej jachty za 1,4 milióna dolárov sa skončila katastrofou. Len pár minút po spustení na vodu sa loď začala nebezpečne nakláňať a o 15 minút neskôr úplne zmizla pod hladinou.
Incident sa odohral 2. septembra pri pobreží obľúbeného turistického mesta Zonguldak na severe Turecka. Video nakrútené mobilným telefónom zachytáva, ako jachta s názvom Dolce Vento najprv bez problémov vypláva, no krátko nato sa začne nakláňať na bok. Posádku rýchlo zachvátila panika a jeden z mužov bol dokonca prinútený skočiť cez palubu.
Všetci členovia posádky museli na breh doplávať
Loď dlhá približne 24 až 30 metrov bola dokončená v lodenici Med Yilmaz Shipyard a len nedávno doručená novému majiteľovi z Istanbulu. Ako informujú na webe magazínu The Sun, na palube sa v čase nehody nachádzal majiteľ, kapitán a dvaja členovia posádky – všetci štyria doplávali na breh bez zranení. Po potopení zasiahla pobrežná stráž a záchranné tímy, ktoré zabezpečili okolie a začali s prípravami na vyzdvihnutie vraku. Lodenica avizovala, že spustila vyšetrovanie.
Odborníci zatiaľ upozorňujú na pravdepodobný problém so stabilitou lode. Najčastejšou príčinou podobných nehôd bývajú chyby vo výpočtoch tzv. metacentrickej výšky – kľúčového faktora určujúceho, ako sa loď správa na vode. Katastrofálny debut jachty Dolce Vento tak namiesto luxusného zážitku priniesol dramatické zábery, ktoré sa už šíria po sociálnych sieťach po celom svete.