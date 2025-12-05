Ministerstvo zdravotníctva eviduje prípady nelegálnej zubárskej praxe: Hľadá riešenia

BRATISLAVA - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR eviduje prípady výskytu nelegálneho poskytovania stomatologickej starostlivosti a vníma ich ako problém, ktorý sa dotýka kvality aj bezpečnosti pacientov. Preto v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov, ako aj vyššími územnými celkami hľadá legislatívne riešenia, ktoré by posilnili kontrolné mechanizmy a zlepšili dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Uviedli z komunikačného odboru rezortu.
Ministerstvo upozornilo, že ak liečbu vykonáva osoba bez príslušnej odbornej spôsobilosti, ide o porušenie zákona. V takom prípade hrozí poskytovateľovi sankcia do výšky 33.000 eur. „V závažných prípadoch môže ísť aj o trestný čin neoprávneného podnikania, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody až na dva roky, a v prípade spôsobenia ťažkej ujmy na zdraví alebo smrti môže byť trestná sadzba až desať rokov,“ dodalo MZ.
Vznikol portál overzubara.sk
Slovenská komora zubných lekárov upozorňuje na nelegálnu zubársku prax. Vytvorila preto portál overzubara.sk, na ktorom pacienti môžu zistiť, kto má oprávnenie poskytovať stomatologickú starostlivosť.