Nebezpečná hra s medveďom mohla skončiť tragicky: VIDEO pobúrilo ochranárov! To naozaj mu dal muž sladený nápoj?

NARA - Video, ktoré sa šíri sociálnymi sieťami, zobrazuje mladého muža, ako pristupuje k medveďovi so fľašou nealkoholického nápoja. Incident vyvolal obavy o bezpečnosť zvierat aj ľudí a upozornil na porušenie pravidiel ochrany prírody.
Na virálnom zázname je vidieť, ako muž položí fľašu pred zviera a následne sa od neho vzdiali, pričom sa obzrie do kamery s úsmevom. Medveď si fľašu vezme a začne piť. Video bolo údajne natočené vo vnútornej oblasti obce Nara v okrese Kanker v indickom štáte Chhattisgarh, čím vzniklo riziko pre obe strany.
Odborníci upozorňujú, že sladené nápoje a spracované potraviny môžu u divých zvierat spôsobiť žalúdočné ťažkosti a zmeniť ich prirodzené správanie. Medvede sa môžu naučiť hľadať potravu u ľudí namiesto toho, aby sa živili v lese.
Úrady už podnikli kroky
Podľa správy denníka Punjab Kesari už úrady podnikajú kroky na vypátranie mladíka zo záberu. V inom prípade v okrese Mahasamund medveď zahynul po kontakte s nelegálnou elektrickou pascou nastraženou na pytliactvo. Lesníci okamžite zasiahli a začali vyšetrovanie. Viaceré osoby boli zadržané na výsluch a predbežné zistenia naznačujú, že elektrické vodiče boli zámerne položené na lov alebo zabitie divých zvierat.
V Indii sa porušenie práv zvierat riadi zákonom Wildlife (Protection) Act, 1972, ktorý stanovuje prísne pravidlá a sankcie s cieľom chrániť ohrozené druhy a ich biotopy, vrátane zákazu pytliactva a nelegálneho obchodu s divokou zverou.