Finálová hádanka v austrálskej šou zaskočila súťažiacich: Diváci doma sa smiali, odpoveď je jednoduchá!

CANBERRA - Vedomostné televízne súťaže sú stále obľúbené, nielen na Slovensku, ale aj vo svete. Pamätáte si na legendárneho Milionára, 5 proti 5, alebo si stále radi zapnete Duel? Austrália má svoju vlastnú verziu týchto šou, nazvanú The 1% Club.
Nedávno sa vo finále objavila otázka, ktorá mnohých poriadne zaskočila. Diváci doma ju však považovali za mimoriadne jednoduchú. A teraz je čas na vás – zvládnete ju? Stačí vám základná znalosť angličtiny a trochu pozornosti.
Úloha podľa portálu Mail Online znela nasledovne: Bonnie pripravuje lúpež a posiela svojmu spoločníkovi tajnú správu. V správe je skrytý dopravný prostriedok, ktorý má pripraviť. Text správy: "Meet me at the gazebo atop the hill after 11am." Voľne preložené: „Stretneme sa pri altánku na vrchu kopca po 11. hodine.“ Preklad však tentoraz nie je podstatný – dôležité je nájsť skrytú nápovedu v angličtine.
Viete, akým dopravným prostriedkom sa má spoločník prepraviť? Ak nie, pokračujte v čítaní a odpoveď sa dozviete!
